Alejandro Sánchez sobre el debate presidencial: "A Delgado lo vi en clave no de presidente, sino de líder de la oposición"

Consultado sobre la falta de confrontación de Orsi ante las diversas críticas de Delgado al Frente, Sánchez marcó que "Yamandú está preparado para ser presidente y habla de las cosas que hay que hacer". Para el jefe de campaña la población está "cansada" de que "el debate se profundice" y "quiere propuestas".

Las respuestas a Delgado en el debate presidencial

El asesor del candidato respondió a diversas menciones de Delgado en el debate. Criticó que Delgado "haya traído a Astori, que hoy no está" al decir que él estaba a favor de la reforma de la seguridad social impulsada por la actual administración. "No hay ningún archivo, todo lo contrario, fue bastante crítico con la forma. Estaba de acuerdo con que había que reformar, el tema es que lo hicieron muy mal", puntualizó.

También hizo alusión a la crítica de Delgado por la falta de referentes del Frente en la inauguración del Centro Casavalle. Destacó que la "presentación fue más política que otra cosa" y añadió que "cada 15 días hay funcionarios de la Intendencia de Montevideo que están allí".

Sobre las cifras de erradicación de asentamientos, Sánchez indicó que "hoy viven 40.000 personas más en asentamientos que las que vivían antes".

El jefe de campaña también cuestionó que Delgado "no dio una explicación a la gente de por qué dijeron que no iban a subir los combustibles y subieron igual".

Sánchez y la polémica por los impuestos: "No se va a aumentar la presión fiscal"

Consultado por la declaración de Orsi de que si gana el Frente Amplio no se subirán los impuestos, Sánchez afirmó que "técnicamente no se va a aumentar la presión fiscal", aunque aclaró que "eso no quiere decir que, por ejemplo, luego no puedas tener un IVA personalizado" entre otras modificaciones.

El senador marcó que Orsi no habló de un aumento de la carga tributaria porque "en un debate masivo, si te metés en cuestiones técnicas, la gente no entiende lo que estás diciendo".

A Sánchez también le preguntaron por las declaraciones del potencial ministro de Economía frenteamplista, Gabriel Oddone, quien marcó que sería "irresponsable" decir que no se van a subir impuestos. El asesor dijo que hay que creerle "al que manda" y afirmó que la política "tiene que estar sujeta a cambios y tener máximas". Por otra parte, destacó que Oddone "es un gran técnico" y "va a ser un gran ministro de Economía".

El jefe de campaña frenteamplista sostuvo que "cualquier gobierno y sociedad tienen que mirar a futuro", y planteó que con el aumento de la automatización en el empleo el Uruguay deberá plantearse "cómo hace para sostener sin aumentar la presión fiscal la vida en sociedad".

Seguridad social: la búsqueda de una "mejor propuesta" y los "impuestos a los robots"

Sánchez afirmó que el Frente Amplio buscará "generar condiciones" para que la edad de la jubilación vuelva a los 60 años, luego de que la coalición colocara la edad "de forma obligatoria" a los 65 en los próximos años.

Según el senador, la intención del Frente es que "aquellos que necesiten jubilarse a los 60 años lo puedan hacer".

Para el asesor "está bien" que la Caja Bancaria haya fijado la edad de jubilación a los 65 años, pero soslayó que "es muy distinto su trabajo al que se realiza en un frigorífico". "Hay gente que no puede permanecer trabajando hasta los 65", y preguntó si habría que cobrarle "impuestos a los robots", mencionando al fundador de Microsoft Bill Gates.

La intención del partido es "convocar a un diálogo social para construir una mejor propuesta" que la actual.