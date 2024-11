Impuestos, el tema que Orsi quiso laudar en el debate pero que tiene interpretaciones distintas en el Frente Amplio

14 de diciembre de 2023 : “Nadie hace campaña diciendo si sube o baja impuestos. Es un error, lo dicen los analistas”, dice Yamandú Orsi en Telemundo. Cuando le consultan si puede asegurar un no incremento de los tributos, contesta: “Ni descarto ni la afirmo. Pero es lo que no deseo. Tiene que ser la última de las medidas”.

20 de diciembre : el todavía intendente de Canelones arremete contra el compromiso de Álvaro Delgado de no aumentarlos. “Nadie quiere subir impuestos y no hay que subirlos porque en este país ya la reforma impositiva la hizo el Frente Amplio en 2007. (...) O soy un adivino o soy un irresponsable, porque la economía tiene sus vaivenes. Nadie quiere, el tema es a quién se los subís y a quién se los bajás”.

7 de marzo de 2024 : el ya precandidato acusa que “con liviandad y hasta con frivolidad se dice ‘no voy a aumentar impuestos, no voy a subir la edad de jubilación”. “Obviamente que se hace para conseguir votos”, cuestiona en el comité Trouville y llama a la ciudadanía a “cobrar ese tipo de actitudes que andan ahí en el tema de la falta ética”.

16 de abril : Orsi asegura que “en el programa del Frente Amplio no está” el aumento de impuestos y reprocha que “ojalá el Partido Nacional hubiese podido cumplir con lo que dijeron que iban a hacer, pero subieron el IVA a las compras con tarjeta”.

5 de junio: el senador frentista Mario Bergara le declara a Forbes que “en el mundo que vivimos hoy, enormemente cambiante, con tanta incertidumbre, nadie puede decir que no va a tocar nada en cinco años”. “Decirlo es demagogia”.

10 de octubre: Orsi acusa a los “adversarios políticos que se cansaron de repetir que el Frente Amplio subirá impuestos”. “Nosotros lo que no vamos a hacer es mentir”, rebate de recorrida por San José, en alusión a las promesas incumplidas del oficialismo.

Yamandú Orsi, balotaje.

Su candidato a ministro de Economía, Gabriel Oddone, lo ratifica: “En materia impositiva en campaña electoral no es bueno hacer anuncios de ningún tipo. En particular prometer que no se van a aumentar impuestos”.

Hasta que llegó el debate del domingo con Delgado, y Orsi compromete: “No vamos a aumentar los impuestos”. Lo retoma diez minutos después: “Repito nuevamente porque no se entendió: no voy a subir los impuestos. Y pregunto, antes de irse, ¿devolverán el 2% que recargaron de IVA por la compra de tarjetas?”.

El Frente Amplio lleva más de un año embretado por la coalición de gobierno en su posición sobre los impuestos, con Orsi decidido a no hacer cambios en la materia pero obligado a explicar los términos redactados por su propia fuerza política en el programa y bajo la responsabilidad de recordarle a los blancos sus incoherencias.

Fuentes del comando explicaron tras el debate a El Observador que fue necesario laudar ese punto y dar la “certeza” ante los embates de Delgado.

En la Huella de Seregni hubo silencio ante la afirmación de Orsi, a tal punto que se escucharon con claridad dos comentarios: “Oooopa” y “te la jugaste Yama”.

Su propia compañera de fórmula, Carolina Cosse, deslizó este lunes que "el programa no habla ni de subir ni de bajar impuestos porque eso es irresponsable para alguien que escribe el programa asegurar o que los va a subir o que los va a bajar" y agregó que "lo que se habla es de tener una política económica en la que el crecimiento se traduzca en distribución".

Es un eje sensible, máxime cuando algunos sectores ya decidieron que un eventual gobierno de izquierda debe ser más osado en sus transformaciones. El Partido Comunista, por ejemplo, tiene entre sus énfasis programáticos el “impulso a una reforma fiscal para que quienes tienen más riqueza contribuyan más, aliviando la carga tributaria a quienes menos tienen”, según consignó días atrás El Popular.

Orsi lleva toda la campaña defendiendo que “no es necesario idear nuevas reformas” –como dijo ante la Asociación Rural en setiembre–, ni “modificar el esquema actual de impuestos” –como reiteró en octubre de recorrida por San José–.

"Gravar las rentas altas"

Consultado este domingo por El Observador, el secretario general del Partido Comunista, Juan Castillo, negó que haya una “contradicción” entre la convicción de Orsi y la de su sector: “Lo que está haciendo Yamandú es confrontar las mejores propuestas para el proyecto político. Veamos. El primer paso que tenemos los comunistas –y frenteamplistas en general– es conquistar el gobierno. (...) El mismo programa (del FA) dice que habrá que analizar el sistema tributario de nuestro país. Nosotros nos sentimos amparados”.

Senador Óscar Andrade y el secretario general del Partido Comunista, Juan Castillo

Por su parte, los diputados electos Bruno Giometti y Tatiana Antúnez, ambos comunistas, reivindicaron la semana pasada en Fácil Desviarse esa interpretación: “Es que el programa plantea eso”, contestó Giometti, hasta ahora economista del Instituto Cuesta Duarte, cuando le preguntaron si en un eventual gobierno van a militar en pos de “ir a gravar al gran capital”. “No plantea que lo vayamos a hacer el primer año, ni nada de eso. Sí lo plantea como orientación. Es el viejo y querido que pague más el que tiene más para que pueda vivir un poco mejor el que tiene menos (...) Lo que ha dicho Gabriel (Oddone) no le ha cerrado el espacio a esta discusión. Una cosa es hablar de aumentar la carga y otra redistribuirla”.

El senador Mario Bergara dijo este lunes en TV Ciudad que “el programa del FA dice que se pueden evaluar incrementos de algunos tipos de impuestos y la reducción de otros apuntando a que no haya aumento de la carga tributaria”, por lo que a su entender Delgado “leyó con un ojo solo” las bases de la izquierda. “La carga tributaria es elevada y no va a venir por ahí una sorpresa significativa”.

Oddone, en tanto, aseveró la semana pasada en el bar Expreso Pocitos: “En principio, en el corto plazo no tenemos la idea de que sea imprescindible ingresar cambios tributarios relevantes, pero no nos comprometemos de ninguna manera a decir que no va a haber cambios tributarios”.

En ese encuentro organizado por la Coordinadora M frenteamplista, el eventual ministro consideró que el IASS es “justo” y que “Uruguay tiene que tener un impuesto sobre las rentas altas de todo concepto”, más allá de reconocer que es “supercontroversial”. “Gravar las rentas altas es un tema que nos debemos”.

Gabriel Oddone.

Interpretaciones del programa

Desde su Congreso de diciembre que la redacción del punto sobre los impuestos abre interpretaciones distintas dentro de la misma izquierda. El máximo órgano decisor del Frente no accedió incluso a las definiciones más tajantes postuladas por algunos comités de base y el Partido por la Victoria del Pueblo para consensuar una fórmula más generalista que no ata de manos al futuro gobierno.

El texto propone “avanzar en la transformación del sistema tributario reduciendo impuestos al consumo y fortaleciendo la imposición a la renta, el gran capital y el patrimonio con el criterio de progresividad”. “Con el objetivo de avanzar en la reducción de la desigualdad, estudiar las formas para incrementar el aporte fiscal por concepto de dividendos y utilidades, así como los patrimonios y las transferencias patrimoniales de muy alto porte y los depósitos en el exterior. Las modificaciones en la política tributaria tendrán como concepto que paguen más los que tienen más riqueza y más ingresos, aliviando la carga tributaria sobre los que menos tienen”.

Tal como informó El Observador en diciembre, desde la primera hora el seregnista Martín Vallcorba –hoy asesor de Orsi– defendió que eso suponía “una reafirmación” del esquema actual de impuestos, mientras el socialista Mauricio Zunino –hoy intendente de Montevideo– argumentó que pretenden una “redistribución”.