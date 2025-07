Orsi habló sobre recursos para las intendencias y pidió avanzar "sin mirar por el espejo retrovisor"

Consultado sobre la posibilidad de entregar partidas extras a las intendencias como trascendió en algunos medios de prensa, el mandatario bromeó y dijo: "Hable bajito, no lo digas en voz alta eso", aludiendo a las dificultades que implica el reparto de los recursos. Según el presidente, "vamos a ver, porque ahí es una negociación permanente", aclarando que "por supuesto que hay que repartir lo que hay, no podemos caer en cosas que no son realizables".