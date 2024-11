"Para el votante estadounidense Trump es un hombre fuerte": qué dejó la elección EEUU, en el videopodcast de El Observador

Encuestas vs realidad: ¿por qué los sondeos no pudieron prever el apoyo a Donald Trump en EEUU?

Algunas frases destacadas

Alina Dieste: “Para el votante estadounidense Trump es un hombre fuerte. Es un hombre, blanco, es la imagen de patriarca de familia, con muchos hijos, salió indemne de dos intentos de asesinato, de causas judiciales. Sigue como si fuera de teflón. La gente lo ve como el que nos puede ayudar a resolver cosas que nos frustran, como la pérdida de empleo, no solo en zonas rurales, las empresas, que se fueron a China. En las ciudades, gente golpeada por la inflación. Y para un votante latino que huyó de países como Venezuela o Cuba, Nicaragua, que no quieren nadie que le hable algo parecido al socialismo, contagian a otros latinos que no quieren que vengan otros a sacarle ese espacio Trump conjuga esa especie de padre bueno que va a resolver esos problema, que va a recuperar la grandeza del país”.