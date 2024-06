Pensando en el "día después" y con la "unidad como un tesoro", Delgado cerró su campaña con un acto en Montevideo

Con los grupos haciendo una "demostración de fuerzas", el precandidato nacionalista cerró este miércoles en el Municipio CH -el único donde no había realizado un acto- su campaña, en unas internas en las que es amplio favorito , tal como lo muestran todas las encuestas .

30 DE JUNIO "No es un día más": Delgado pidió mantener la unidad y cuidarla "como un tesoro"

Dijo que no eran "lo mismo", que la coalición cuidaba "los dineros" y "a la gente", y que no se metían en "aventuras empresariales" como Ancap, el Antel Arena, el Fondes o Pluna. "No es lo mismo que gane el Frente Amplio que nosotros", largó despertando varios aplausos.

En el discurso, planteó que quiere ser el "presidente de la segunda oportunidad" y que desde el lunes representará la "esperanza nacional".

Tal como lo viene diciendo, aseguró que en la noche del domingo anunciará quién lo acompañará en la fórmula para "empezar a transitar el rumbo hacia octubre y noviembre".

Pidió cuidarse entre compañeros porque "acá no hay adversarios" sino que "compiten las listas sabiendo que hay un día después".

El mensaje llegó en momentos en que los sectores redoblan la militancia con el objetivo de ser los más votados, algo que -en Montevideo- se dirimirá entre la 404, la 40 y la 71 (que apoya a Laura Raffo).

Contra el FA

"Todo el Partido Nacional estará unido detrás del candidato. Ese día el Partido Nacional se va a transformar en el partido de la esperanza", mencionó y solicitó cuidar "la unidad como un tesoro" porque "la gente no vota a los que se andan tiroteando o dividiendo. No hubo un cruce acá en toda la campaña, ni dejamos que las preferencias sean diferencias", dijo.

Acto seguido, cuestionó que en el Frente Amplio se hubiera dado una discusión acerca de si Gabriel Oddone podía ser el ministro de Economía de Yamandú Orsi y recordó que la existencia de dos equipos fue algo que ocurrió en el gobierno de José Mujica.

"Hoy en el Frente Amplio aparecen los sectores peleándose por la línea económica y sale Daniel Olesker a reconocer que hay varias líneas. Nosotros somos diferentes porque hay un solo equipo y tenemos certeza y rumbo", dijo mientras la ministra de Economía, Azucena Arbeleche, que había sido una de las últimas en subir al estrado, lo escuchaba con atención.

Los sectores buscaron hacerse notar con banderas, pancartas y hasta vuvuzelas, lo que provocó que Delgado debiera pedir que aflojaran un poco para evitar desgastar la voz, ya que este jueves tenía que gritar los goles de Uruguay por la Copa América.

El precandidato había presentado uno por uno a los dirigentes que estaban detrás de sus espaldas, con Martín Lema (404) y Sebastián da Silva (40) como los más aplaudidos, aunque la vicepresidenta Beatriz Argimón (lista 5) también se llevó sus buenos aplausos.

Cierre de campaña de Álvaro Delgado Leonardo Carreño

En la previa, los dirigentes comentaban que la consultora Cifra acababa de divulgar sus últimos resultados, los cuales le dieron un 66% de intención de voto sobre 20% de Laura Raffo y 6% de Jorge Gandini. El escenario es similar al que proyectó Equipos la semana pasada, que le dio 64% sobre 25% de Raffo y 11% de Gandini (los datos de los nacionalistas más politizados amplían la ventaja a 65%, 21% y 13%). Este jueves se conocerán los datos de Opción.

La fórmula

Con el panorama despejado por lo que dicen las encuestas, Delgado allanará el camino en los próximos días y esperará a que los números estén arriba de la mesa para definir quién lo acompañará en la fórmula.

Este miércoles, durante el desayuno de ADM, dijo que la fórmula debe ser "algo que enamore" y pidió recetar "clonazepam" a los que están ansiosos por conocerla, ya que dijo solo su almohada sabe cuál es su preferencia.

Preguntado específicamente sobre el rol que tendrá Arbeleche en una administración suya, dijo que "va a ser parte del equipo". La ministra es una de las opciones que la campaña del exsecretario de la Presidencia ordenó medir como compañera de fórmula en encuestas de opinión pública. Los otros dos nombres son los de la otra precandidata Laura Raffo y el exministro de Salud Pública, Daniel Salinas, que integra Cabildo Abierto.