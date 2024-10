PIT-CNT brindará conferencia de prensa en respuesta a declaración de Luis Lacalle Pou sobre plebiscito de la seguridad social

"Me atrevo a decir –y creo no equivocarme– que va a haber que aumentar impuestos y recortar prestaciones importantes en el Estado . Después hay consecuencias directas sobre los ahorros personales. Lo que está escrito: literalmente genera una confiscación de los recursos de las personas que están en las AFAP", aseguró.

El presidente también insistió en la necesidad de que los dirigentes políticos que están en contra de la aprobación digan "que es inconveniente". "Hay que llamar a no votarla".

"La conclusión de la conferencia es llamar a no votar el plebiscito. No es momento ni de dudas ni de medias tintas. Si se sabe que no es beneficioso, que perjudica a las generaciones que vienen y al sistema hay que jugársela. No queda otra. Para algo pedimos ser dirigentes políticos, gobernar el país o estar en un lugar de decisión", apuntó.

Además, el mandatario hizo referencia a las declaraciones del candidato a ministro de Economía de Yamandú Orsi, Gabriel Oddone, quien se opone a la reforma pero marcó en varias ocasiones que si sale "no es el fin del mundo".

"Alguno dice que no es el fin del mundo, para nosotros está totalmente equivocado. Además, qué necesidad de asomarse el precipicio para ver si te caés", criticó Lacalle.