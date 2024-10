Planta Boreal: síndico busca vender 20 toneladas de cannabis antes de intentar rematar la empresa por cuarta vez

“Ya estamos en contacto con el Ministerio (de Salud Pública) para conocer cómo son los procedimientos para destruir este tipo de mercadería”, agregó López.

La venta (o destrucción) de la mercadería es un paso que, según entiende el síndico, va a facilitar la venta de la planta porque el manejo de esa mercadería no lo puede hacer cualquier empresa. Si bien los remates que se hicieron para vender la planta (con el cannabis dentro) fueron abiertos y se podía presentar cualquiera, para manejar ese tipo de mercadería son necesarios ciertos permisos que solo tienen esas seis empresas y que otro potencial comprador tenía que tramitar una vez realizada la compra.

Boreal Uruguay –el nombre fantasía de Ignapin S.A.– se presentaba como la planta de secado de cannabis medicinal más grande de Latinoamérica. Las instalaciones fueron presentadas en 2020, en plena pandemia del covid-19, con la presencia del presidente Luis Lacalle Pou y otros representantes del Poder Ejecutivo. La inversión provenía mayoritariamente de empresarios canadienses que estaban representados en Uruguay por Gonzalo Aguiar.

La planta, de casi 5.000 metros cuadrados de superficie, cuenta con una capacidad de producción de hasta 20 toneladas diarias de cáñamo y la posibilidad de generar hasta 1.000 empleos directos e indirectos, señalaban desde la empresa hace tres años en la inauguración. Sin embargo, nunca llegó a emplear a más de 400 personas y a mitad de 2023 despidió a todos sus empleados por WhatsApp. Poco después, la empresa se declaró en concurso y los inversores canadienses presentaron una denuncia por estafa contra Aguiar. El empresario uruguayo murió en febrero de este año y la principal acusada por la muerte es su expareja.

¿Cómo sigue?

Una vez vendida o destruida la mercadería, la planta de Boreal volverá a ser rematada. Inicialmente buscarán venderla en bloque con una base de US$ 1 millón y si no se concreta la venta, en esa misma instancia –que será el 26 de noviembre– abrirán la posibilidad de venderla por partes: maquinaria, mobiliario, inmuebles, etc. Se podrá ofertar por algún ítem en particular.

Desde el último intento de venta –que fue el 20 de setiembre– el síndico recibió una oferta de US$ 700 mil por toda la planta pero la rechazó. En uno de los intentos de remate hubo una oferta por US$ 500 mil que también fue rechazada.

“Eran solo US$ 200 mil más que la oferta que habíamos recibido y que fue rechazada. No es suficiente”, explicó López.

Este será el cuarto intento de remate o venta de la planta. Todos los anteriores fracasaron por la falta de oferentes.

Lo primero fue hacer una licitación para vender todo el establecimiento en bloque pero no hubo interesados, luego se hizo un remate con una base de US$ 3,4 millones (que durante el evento se redujo a US$ 1,5 millones) que no recibió ofertas por un monto aceptable y luego un remate cerrado en el que nadie pagó la garantía para poder participar. La inversión para la construcción de la planta fue de alrededor de US$ 15 millones.

López tenía la intención de que el nuevo remate se realizara antes del final de octubre para que si efectivamente se concretaba la venta, se pudiera aprovechar la zafra del cannabis que comienza en noviembre. Sin embargo, como finalmente decidieron priorizar la venta de la mercadería (porque entienden que es un paso que facilita la venta de la planta) se atrasó el remate del establecimiento.