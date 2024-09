Planta Boreal: nadie depositó la garantía para remate cerrado y buscarán venderla por partes

El viernes 20 de setiembre venció el plazo aprobado por el juez de concurso Leonardo Méndez para que los interesados en adquirir la planta de cannabis medicinal Boreal presentaran una garantía de US$ 100 mil para poder participar de un remate cerrado . Esa instancia iba a tener una base de US$ 1,5 millones pero al no haber interesados quedó por el camino.

remate extrajudicial Remate de Boreal: se pedían US$ 3 millones, se intentó vender por US$ 1,5 millón y la única oferta fue por US$ 500.000

Será el cuarto intento por vender la planta y su equipamiento ya que los tres anteriores fracasaron. Lo primero fue hacer una licitación para vender todo el establecimiento en bloque pero no hubo interesados, luego se hizo un remate con una base de US$ 3,4 millones (que durante el evento se redujo a US$ 1,5 millones) que no recibió ofertas por un monto aceptable y ahora este remate cerrado en el que nadie pagó la garantía para poder participar. La inversión para la construcción de la planta fue de alrededor de US$ 15 millones.