Remate de Boreal: se pedían US$ 3 millones, se intentó vender por US$ 1,5 millón y la única oferta fue por US$ 500.000

Por Natalia Roba

Luego de que fracasara la licitación para vender la planta de Boreal en bloque, se intentó vender en un remate sin base que se realizó este martes pero tampoco hubo interesados. La única oferta que se concretó fue por US$ 500 mil, con lo cual se consideró que no hubo interesados.

En el remate participaron 18 personas, la mayoría de ellas vinculadas al mercado del cannabis medicinal, pero ninguno ofertó los US$ 3 millones con lo que el rematador Vanoli Brun intentó vender -en la primera licitación la base fue de US$ 3,4 millones-. También lo siguieron 35 personas por Zoom pero no podían ofertar, sólo seguir la puja online.

Al ver que nadie levantaba la mano, el rematador propuso una oferta de US$ 2 millones y acto seguido dijo que por menos de US$ 1,5 millones no lo podían vender. Paseó la vista por la sala en busca de interesados pero nadie aceptó esa oferta.

Solo se escuchó una por US$ 500 mil. El síndico del concurso, Carlos López dijo a El Observador que sólo el terreno, de 90 hectáreas con riego automático, tiene un valor de US$ 800 mil por lo que no pudieron aceptar una oferta tan baja. Ejemplificó también que el equipo de acondicionamiento de aire de la planta tiene un valor de US$ 2 millones.

La planta de cannabis medicinal cerró en julio de 2023 luego de menos de tres años de funcionamiento, despidió a todos sus trabajadores y se declaró en concurso. Al mismo tiempo, los inversores canadienses, que habían invertido US$ 15 millones en la planta presentaron una denuncia por estafa contra quien era el gerente, Gonzalo Aguiar, asesinado en febrero de este año por su pareja en Punta del Este. ¿Qué pasará ahora con la planta de Boreal? Luego de que terminó el frustrado remates, el síndico del concurso se quedó casi dos horas conversando con varias de las personas que habían concurrido con la intención de ofertar y estuvo explorando algunas posibilidades. López afirmó que el proceso liquidatorio debe continuar por lo tanto espera en el día de hoy tener una solución para proponerle al juez concursal Leonardo Méndez, a quien le deberá presentar un informe sobre lo sucedido en el remate. Consultado sobre si hay otra forma de venderlo por fuera del remate, dijo que se podría ofertar por venta directa pero el remate es la forma más transparente de hacerlo, por lo que cree que la solución irá por ese lado con algunas propuestas adicionales. Entre los interesados en adquirir la planta había básicamente empresarios vinculados al cannabis medicinal y algunos de ellos plantearon que si bien les interesa adquirir la planta no cuentan con fondos en Uruguay para comprarla. El decreto reglamentario de la ley concursal establece que cuando se remata una planta quien la adquiere debe seguir con el giro que tiene la sociedad liquidada. Ese era también un requisito de la licitación pero sin embargo, no lo era en el caso del remate. No obstante, López dijo que dada la maquinaria y tecnología que tiene importada de Estados Unidos lo más lógico sería que se utilizara para el mismo rubro para el que fue construido. Los extrabajadores de la planta se mantienen expectantes por la venta de la planta ya que el pasivo del concurso es de US$ 4 millones, e incluye los salarios y demás rubros que se les adeudan, así como el pago a proveedores que constuyeron la planta. Las causas judiciales que rodean la figura de Aguiar La denuncia por la estafa que cometió Aguiar derivó en una indagatoria sobre los colaboradores del empresario y sobre su esposa legítima canadiense, que pueden haberlo ayudado a cometer el fraude. Según se supo un abogado cercano a Aguiar se hizo pasar por presidente del BROU, Salvador Ferrer en una conversación telefónica con los canadienses y por el juez que lo casó, ya que se supo luego que fue un casamiento trucho. Por otra parte, el juez de Lavado, Enrique Rodríguez, trabaja en rastrear el origen del dinero con el que compró las casas, los autos de alta gama y de todo lo que adquirió Aguiar, y que según los empresarios canadienses que lo denunciaron lo hizo con el dinero que les estafó. El fiscal pidió el levantamiento de secreto bancario y tributario de todas las personas y empresas vinculadas al empresario, y se encuentra analizando y procesando la informacion "muy abundante" recibida junto con la Secretaría Antilavado, dijeron fuentes de Fiscalía. Por último, hay dos causas más que son investigadas en Maldonado. El fiscal Sebastián Robles indaga si el homicidio de Aguiar por parte de su expareja fue premeditado o fue un caso de legítima defensa, y el fiscal Jorge Vaz investiga la denuncia que presentó el diputado de Maldonado por Cabildo Abierto, Sebastián Cal sobre supuestos hechos irregulares que rodeaban al empresario.