Playa Brava: de las cuerdas para bañistas al auge de las torres de lujo en Punta del Este

En un principio, había cuerdas atadas de grandes mojones , de las que los bañistas se agarraban para entrar al mar. En un principio, era una zona que se usaba para cabalgar en la playa , para pasear. En un principio, la Playa Brava de Punta del Este prácticamente no se usaba, era desértica, estaba lejos del turismo.

“Se empieza a poner de moda a partir de 1938”, dice Fernando Cairo , Sub Director Gral. de Cultura de la Intendencia de Maldonado , en conversación con El Observador.

1938 porque esa temporada se inauguró el entonces llamado Hotel Casino Punta del Este , que hoy se conoce como Nogaró .

Desde entonces, la Playa Brava solo creció en popularidad: los primeros restaurantes y boites, las zonas de Pine Beach y San Rafael , la expansión de Punta del Este como ciudad y los barrios residenciales. Las torres, los lujos, lo moderno. Los turistas actuales, “lo único que tienen que hacer es ver de qué lado está el viento y elegir la playa apropiada”, agrega Cairo, refiriéndose a la Playa Mansa y a la Playa Brava. La primera, que suele estar más resguardada del viento y, la segunda, que es más oceánica.

Captura de Pantalla 2026-01-21 a la(s) 15.42.41 Hotel San Rafael. Foto: Banco de Historias Locales (BHL) de Maldonado.

Es que las playas de Punta del Este son como son porque existe la Isla Gorriti. “Eso es un elemento no solo paisajístico, sino también geológico”, explica Valentín Trujillo, director de programación cultural de la Intendencia de Maldonado, a El Observador. La isla funciona como filtro. Permite que el oleaje llegue suave de un lado y bravo del otro. De allí el nombre: Playa Brava.

De ese lado, entonces, el mar es más oceánico y más salobre. Es más propicio para deportes acuáticos como el surf, pero también para los naufragios hace algunas décadas. Es que la costa de Maldonado fue una trampa para los antiguos navegantes. Tanto es así, que se calcula que en el Río de la Plata hay unos 1.200 barcos hundidos desde el siglo XV.

El barrio San Rafael, un clásico de la Playa Brava, saca su nombre de uno de ellos. Rescatado por el argentino Rodolfo Filippelli, la fragata San Rafael había salido desde Cádiz en 1765, con ropas y frutos para Santa María de los Buenos Aires, y con una carga de bombas y balas de artillería pertenecientes a Su Majestad.

Viajaban 61 tripulantes, 16 pasajeros y 20 polizontes que llegaron nadando a la costa, donde fueron arrestados y enviados a Montevideo.

1938: el año en que vieron la Brava

“Hasta la década del 30, Punta del Este se concentraba en la península”, explica Cairo. “El centro era la calle del faro, pero cuando empiezan a construirse los hoteles, toma más importancia la calle Gorlero y se construye lo que hoy es el edificio Nogaró”, agrega.

Un edificio que, al principio, se llamaba edificio Casino Punta del Este y que fue inaugurado en 1938. Pero que, cuando pasa a explotarlo la firma Nogaró, adquiere el nombre de Hotel Nogaró. Fue la primera construcción en altura de la península y la que introdujo a la Brava como una posibilidad de veraneo, lo que significó un cambio en la dinámica del balneario.

Captura de Pantalla 2026-01-21 a la(s) 15.36.05 Hotel Nogaró, 1940. Foto: Banco de Historias Locales (BHL) de Maldonado.

En la década del 30 también es que, promovidos por el Estado, se empieza a ver al turismo como una fuente de desarrollo económico. Es la razón por la que aparece, por ejemplo, el Hotel Playa o el Hotel Miguez en la Playa Mansa.

Por esos años es que, de forma progresiva, “se descubre la Playa Brava y la gente empieza a ir”, dice Cairo. Según sus investigaciones, previo a la popularización de la playa los turistas que iban era a cabalgar hasta San Rafael o hasta La Barra.

Es en esa época en la que había cuerdas atadas a grandes mojones y, los bañistas, se agarraban de esas cuerdas para entrar al mar. “Empieza a surgir la necesidad de contratar guardavidas porque eran playas peligrosas”, explica Cairo y, de la mano de esa demanda es que empiezan a haber servicios de playa. “Aparecen las carpas que hace muchas décadas que desaparecieron, pero que por ejemplo en Mar del Plata se siguen usando”, agrega.

Captura de Pantalla 2026-01-21 a la(s) 15.37.26 Playa Brava desde el Hotel Casino Nogaró Punta del Este, 1950. Foto: Banco de Historias Locales (BHL) de Maldonado.

Según sus investigaciones, a diferencia de lo que sucedía en esa época en la Playa Mansa, donde por ley hasta los hombres tenían que asistir de mameluco a la playa, en la Playa Brava “la gente iba de trajes de baños como los de hoy, salvo alguna persona mayor. La gente estaba más liberada de ese lado, y tampoco existían demasiados controles”, dice.

Las divisiones de la Playa Brava y de la Playa Mansa por parada “surgen en la misma época en que se deja de usar a la península como epicentro, que se traslada a Gorlero”, comenta Cairo.

Las torres costeras: de los '60 al boom de los capitales argentinos en los '90

A partir de 1960 es que empiezan a ser parte del paisaje las torres. ¿Por qué torres y no edificios? Porque arrojan menos sombra. Ejemplo de ello es la torre Opus Alpha, que fue la primera de esa generación, inaugurada en 1963 a la altura de la parada 2 de la Brava.

“La Brava también empieza a adquirir protagonismo con el empresario Mauricio Litman, con el desarrollo de la ‘ciudad jardín’ que lo que hace es unir lo que hoy es el Parque Jagüel con Punta del Este”, explica a El Observador Gastón Goicochea, docente e historiador especializado en historia local y militar.

Comienzan a aparecer los barrios a lo largo de ambas playas, de la Brava y la Mansa: el Cantegril Country Club, el Golf, San Rafael, Beverly Hills. El Grillo o Imarangatú. Tantos más.

Captura de Pantalla 2026-01-21 a la(s) 15.39.36 Playa Brava, Punta del Este, década 1980. Foto: Banco de Historias Locales (BHL) de Maldonado.

En 1979 se inauguran obras significativas para la costa de Punta del Este. Por un lado, la rambla de la península que une la Rambla Williman (la rambla de la Mansa) y la Rambla Batlle Pacheco (la rambla de la Brava). Por otro, la terminal de ómnibus de Maldonado sobre la Avenida Roosevelt.

“A partir de la década del 90, con la llegada de capitales argentinos en la época del menemismo, empieza un momento de construcción de torres a lo largo de la Brava. Básicamente, los capitales argentinos dejan atrás a la parte de ciudad jardín y dejan, de paso, a San Rafael muy chiquito”, dice Goicochea.

Captura de Pantalla 2026-01-21 a la(s) 15.41.09 Punta del Este, década 1980. Foto: Banco de Historias Locales (BHL) de Maldonado.

De hecho, durante esos años, aparecen más hitos: en 1991 se inaugura la terminal de ómnibus de Punta del Este, donde se encontraba la terminal de ferrocarril que dejó de funcionar en 1982 por baja demanda; se aprueban aumentos de alturas edificables en varias zonas; y en 1997 se habilita el Aeropuerto Internacional de Laguna del Sauce.

A partir del siglo XXI, los desarrollos inmobiliarios siguieron apareciendo, con torres cada vez más modernas y más altas. Las torres Imperiale Luxury Condominiums, las torres Le Parc I, II y III, Torre Lobos, torre Look Brava, The Grand Hotel, la Trump Tower y la torre Surfside. Hoy, quizás, de las más icónicas de la Playa Brava.