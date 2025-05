PN le solicitó a la Corte Electoral que inicie una investigación por la denuncia del presidente de la Junta Electoral en Lavalleja

"El Partido Nacional históricamente ha defendido los principios democráticos y la transparencia del proceso electoral, que no es más que el respeto de la voluntad ciudadana ", expuso el documento.

En entrevista con Federal FM, Azurica denunció haber recibido diversas presiones por parte de políticos pertenecientes al Partido Nacional.

Según explicó, los problemas comenzaron el martes, aunque lo más fuerte ocurrió el miércoles, donde más de uno se fue de "mambo". Incluso, hubo personas que le "prometieron una paliza".

"Esto es de delegados de la lista 58, de la 22 y de la 51, de mi propio grupo. Había delegados y dirigentes", denunció y agregó: "Lamentablemente, hubo gente que me trató de burro, de ignorante, capaz que en alguna puedo errar porque soy humano, pero las faltas de respeto que hubo... Y hay gente que me gritó y que me dijo: 'andate que le estás haciendo mal al partido'".

El presidente de la junta agregó luego que no fue el único que recibió presión, sino que también le pasó a Miriam Soria, del Partido Colorado.