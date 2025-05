Intendente blanco criticó interna nacionalista en Lavalleja: "Es un tema que veíamos venir" y "una parte importante del partido es dejada de lado"

"Uno no puede pretender que todo el mundo empuje del carro con la misma fuerza" , agregó sobre el tema. En este sentido, el intendente electo insistió que la no victoria en Lavalleja se debió a un "tema interno partidario".

"El día de mañana, si yo busco ser reelecto, no quiero ser el único candidato del partido. No me lo imagino, no lo quiero", aseveró después.

Consultado por la necesidad de contar con "resortes institucionales" dentro del partido para actuar en estos casos, Algorta respondió que le "gustaría" que hubiera.

"Para eso es importante un directorio fuerte, con liderazgo, un directorio que realmente esté preocupado en el futuro partidario", sostuvo.

En los últimos días, y luego de finalizado el conteo de los votos observados, se dio a conocer la victoria del Frente Amplio por 95 votos, de la mano de Daniel Ximénez, sobre el Partido Nacional, que tenía a Mario García como candidato.

El resultado, que mantuvo la tendencia, se sabe a seis días de las elecciones departamentales, que terminaron en Lavalleja con un empate técnico entre el Partido Nacional y el Frente Amplio.