Presidente del INAU sobre adolescente de 16 que murió en Rivera tras tener un hijo: "Mostraba indiferencia a los peligros a los que se exponía"

Consultada por la Justicia sobre los motivos de la hija para denunciarla, respondió que ella no aceptaba los "límites y horarios" que ella le imponía.

"Es imposible poder comunicarse y entablar un diálogo con la hija debido a que no acepta recibir un 'no' como respuesta, agregando que '(...) lo que ella quiere es salir a cualquier hora y con diferentes novios, y no acepta que se le pongan límites'", citó en su comunicación Fossati.