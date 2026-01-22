Primera semana de fiscalización de carril Solo Bus: el 97% de las multas fueron por vehículos mal estacionados

La Intendencia de Montevideo (IM) informó que en los primeros dos días de control efectivo del carril Solo Bus en la capital, que comenzó a fiscalizar el 15 de enero , se aplicaron unas 160 multas diarias , una cifra sensiblemente inferior a la estimada en los relevamientos previos, que proyectaban entre 350 y 400 infracciones por jornada .

Germán Benítez , director de Movilidad de la IM, explicó en una entrevista con el programa 8AM (Canal 4) que los datos iniciales muestran un panorama distinto al previsto. A pesar de contar con 58 cámaras instaladas en los frentes de los ómnibus, encargadas de fiscalizar tanto el estacionamiento indebido como la circulación por el carril exclusivo para buses , las infracciones registradas no alcanzaron las cifras proyectadas.

"El número no es tan alto si se tiene en cuenta la cantidad de cámaras", sostuvo Benítez, quien destacó que el 97% de las multas aplicadas en estos primeros días correspondieron a vehículos estacionados de manera incorrecta en el carril Solo Bus, mientras que solo el 3% fueron por circulación indebida en dicho carril.

La fiscalización, que se realiza de lunes a viernes entre las 7:00 y las 20:00 horas , también se extiende a otras áreas como las avenidas Millán y Rivera , aunque en estas zonas las infracciones detectadas han sido mínimas.

Según los datos oficiales, las cámaras de seguridad continúan supervisando el cumplimiento de la normativa, y los datos de los primeros días de fiscalización indican que la infracción más común sigue siendo el estacionamiento indebido en el carril, mientras que las infracciones por circulación fuera de lugar son mucho menores.

Benítez adelantó que la IM no difundirá cifras diarias sobre las infracciones, sino que elaborará un informe al cumplirse el primer mes de fiscalización. Este informe incluirá, además de la cantidad de multas aplicadas, un análisis sobre el impacto de la medida en la velocidad de circulación del transporte público. La estimación preliminar es una mejora de entre 10% y 15%, cifra que ya se había observado en estudios previos en algunos tramos de la ciudad.