"¡Qué lío que armé por decir que la tierra es redonda!": el video de Domenech tras polémica por sus dichos sobre el ano

El senador de Cabildo Abierto Guillermo Domenech publicó un video en sus redes sociales contra la "corrección política", luego de la polémica que se desató al decir que el ano del hombre "no está preparado para ser penetrado" y que, por eso, estaba en contra de la homosexualidad.

Aunque no alude explícitamente a sus declaraciones de la semana pasada, en el video Domenech exclama: "¡Che, que lío que armé por decir que la tierra es redonda!" .

POLÉMICA Tras dichos de Domenech sobre la penetración del ano, Manini Ríos dijo que su partido no está contra los homosexuales

VIDEO "No sé si el ano del hombre está preparado para ser penetrado": Guillermo Domenech dijo por qué está en contra de la homosexualidad

" La verdad por más incomoda que sea tiene un poder innegable. Puede ser silenciada pero no puede ser ignorada . Es el antídoto contra la hipocresía", agregó.

Según Domenech, todo "el alboroto" lo que pretende es "distraer de los verdaderos temas que defiende Cabildo Abierto" como son "la defensa de la vida desde la concepción hasta la muerte natural". "Por eso estamos en contra del aborto y de la eutanasia".

"Nuestra campaña contra la ideología de género que pretende enfrentar a hombres con mujeres y sexualizar a nuestros jóvenes", agregó. A su vez señaló "la lucha contra el consumo de drogas que ha destruido a la juventud".

"Me han acusado de fundarme en la Biblia. Solo quiero decirles que la verdad nos hará libres", finalizó.

El video de Domenech finaliza con el senador mirando al Palacio Legislativo desde la entrada.

Los dichos de Domenech sobre el ano del hombre

En una entrevista con Facil Desvíarse, Domenech volvió a manifestar su rechazo a la homosexualidad y, para graficarlo, argumentó que no sabía si "el ano del hombre" está "preparado para ser penetrado".

"Yo no sé si el ano de un hombre está preparado para ser penetrado. Me parece que no", aseguró en una entrevista realizada este viernes.

Uno de los entrevistadores, Diego Zas, le recordó que el sexo anal no era únicamente entre hombres. "Capaz es otra perversión", respondió entonces el senador.

"Pienso que tiene un fundamento en la naturaleza de las cosas. El ano del hombre no está preparado para ser penetrado. No está anatómicamente preparado", reiteró.