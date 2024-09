"Quiero que aparezcan los huesitos": una mujer denunció la perdida de dos urnas en un cementerio de Colonia

De acuerdo con su relato, hacía 20 años que tenía a sus padres allí, pero un día fue y las urnas no estaban. "Resulta que me encuentro que no estaban las dos urnas y que había una urna distinta con la foto de otra persona" , denunció la mujer.

"En el papel figura que era mi nicho", dijo y agregó: "Y en el urnario consta (en los papeles) que lo compré por 30 años". De acuerdo con el documentos, mostrado por la mujer ese espacio, le correspondería hasta el 25 de mayo de 2052.

La mujer reclamó que los cuerpos de sus padre "no aparecen". "Me dijeron que no sabían nada, que iban a llamar e iban a hablar con el encargado y supuestamente después me llamaban", dijo.

"Van casi dos meses y no me han llamado. Yo quiero los huesitos de mis padres, quiero las urnas porque yo las compré", sostuvo.