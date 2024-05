Reducir la semana laboral de cinco a cuatro días: la propuesta de Tabaré Viera, precandidato colorado

PROPUESTAS DE CAMPAÑA "Me encantó": Orsi está a favor de propuesta de Tabaré Viera sobre reducir jornada laboral

elecciones 2024 Tabaré Viera propuso reducir la jornada laboral: "Trabajar para vivir y no vivir para trabajar"

Se trata de un "plan 100, 80, 100", dijo Viera y explicó que se trata de "el 100% del salario, el 80% del tiempo laboral y el 100% de productividad".

El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, ha manifestado en cuanto a este tema que no tendría problema en discutirlo. Pero pidió considerar tres variables: “La carga horaria, la productividad y el salario”.

Por otro lado, en junio de 2023 la bancada del Espacio 609 –que contiene al MPP– presentó al resto de la bancada del Frente Amplio un proyecto de ley para generalizar la reducción de la jornada laboral y establecer en ocho horas el límite máximo de la jornada diaria, y en cuarenta el tope máximo para la semana.

Orsi a favor y Raffo en contra

Orsi fue consultado en abril en una rueda de prensa sobre la idea de Viera, y aunque aclaró que no leyó en profundidad el planteo, el exintendente respondió: "Me encantó. Me encantó empezar a discutirlo".

"Viniendo de Tabaré Viera, a quien conozco del Congreso de Intendentes, sé que puede ser una linda oportunidad para sentarnos un día a analizarlo", afirmó el precandidato frenteamplista.

Orsi también propuso empezar a discutir sobre la situación. "Él (Viera) también dice, y yo estoy de acuerdo, que tiene que tener el componente de productividad incorporado, y por supuesto, en el mundo se está discutiendo así", remarcó.

Por su parte, la precandidata nacionalista Laura Raffo se mostró en contra. "Lo que nos reclama la gente en todo el país es que además de los 80.000 trabajos que ha creado este gobierno, sigamos creando puestos", expresó la precandidata.

Por ello, Raffo afirmó que su programa "va a hacer foco en la creación de más puestos de trabajo y no en la reducción de la jornada laboral".