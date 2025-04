Rescate de la Caja de Profesionales: cómo será el trabajo del Parlamento para aprobar la ley exprés enviada por Yamandú Orsi

Aunque aún no entró formalmente al Parlamento –se distribuyó un borrador que no tiene exposición de motivos– senadores y diputados ya acordaron cómo será su tratamiento.

El diputado oficialista Gabriel Otero –que preside Trabajo– dijo a El Observador que la intención es que la comisión reciba delegaciones todos los días y que la discusión se extienda por unas dos semanas.

En esta cámara, el Frente Amplio no tiene mayoría por lo que necesitará de votos de la oposición para aprobarlo.

Otero remarcó la celeridad con que deberán trabajar para darle otras dos semanas a que el Senado haga su análisis. El apuro, en este caso, obedece a que esta última cámara recibirá sobre el 20 de mayo la Rendición de Cuentas del último año de gestión de Lacalle Pou.

La senadora Graciela Bianchi, coordinadora del Partido Nacional en el Senado, adelantó que también conformarán una comisión especial similar a la que armaron para discutir la reforma de la seguridad social enviada por Lacalle Pou.

Matices

La velocidad con que el Frente Amplio quiere aprobar el proyecto ya genera discrepancias con la oposición. Otero defendió la iniciativa mientras que el presidente Orsi dijo que era una propuesta "estudiada y analizada".

"Desde diciembre los equipos están trabajando. Por lo que tengo entendido, la previsión indicaba que en junio ya habría cosas que no se podían pagar, entonces, resultaba urgente presentar una propuesta. Es una propuesta muy estudiada, pero que obedece a una razón de emergencia. No podemos sentarnos a esperar a que todo transcurra para ver después cómo resolvemos. Hay que resolverlo ya", dijo en rueda de prensa.

El último balance de la institución –del año 2024– evidenció resultados negativos de US$ 51 millones.

En la oposición, en tanto, el diputado nacionalista Pablo Abdala cuestionó que no hubiera "soluciones de fondo". "Sin el ánimo de politizar la discusión, ¿no habrá llegado la hora de buscar alternativas? Se han planteado muchas, por el lado de las inversiones, la generación de negocios, la gestión del timbre profesional o el combate a la evasión. Hay que analizarlas todas, porque más allá de la premura, ahora se reabre la discusión", escribió en Twitter.

En tanto, el diputado colorado Adrián Juri planteó en diálogo con El Observador que la comisión reciba a todas las partes involucradas en el proyecto de reforma. “Este proyecto no fue consultado con nadie y mucho menos con la Caja de Profesionales. Apremia el tiempo para el tratamiento, pero no es verdad que la Caja no tiene para pagar ya las jubilaciones; tiene hasta agosto cubierto. Hay tiempo para hacer las cosas bien y no perjudicar a más de 180 mil profesionales”, sentenció.