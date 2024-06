¿Richard Gere medita en Uruguay? Sebastián Da Silva pidió invitarlo al aniversario de una localidad de Lavalleja

A la versión se agregaba que el estadounidense había llegado en una avioneta privada que dejó en el aeropuerto del Jagüel; que estuvo comprando algunos víveres en un supermercado de Minas y que allí conversó ("en inglés") con algunos minuanos, a quienes les habría manifestado su amor por las sierras.

La alcaldesa de Solis de Mataojo, Veronica Machado, contó a El Observador que ella nunca lo vio por la localidad ni que sabe de algún vecino que lo haya visto. "Surgió de aquella versión cuando se decía que había estado pero no lo hemos visto".

Desde el templo budista, en tanto, señalaron a El Observador que no podían revelar información. "Si alguien viene y nos pide que no digamos que estuvo acá, no podemos decir nada. Por lo que no te puedo decir si estuvo o no. Sacá tus conclusiones", deslizaron.

Lo que si sucedió fue que en 2011 el actor estuvo con su esposa en Punta del Este en un viaje que realizó por parte de América del Sur, según informaron crónicas de diferentes medios de aquel entonces.