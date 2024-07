Riesgos del lavado de activos en Uruguay: la presencia de organizaciones internacionales en la frontera, su vínculo con los delitos de sangre y la baja percepción

Montesdeoca, que tuvo a su cargo primero una evaluación del sistema y luego la elaboración de la estrategia del combate para los próximos años, se refirió a los principales riesgos que enfrenta Uruguay en materia de lavado. Advirtió que "la presencia de organizaciones delictivas internacionales está cada vez más extendida en la región latinoamericana", y “la presencia de estas organizaciones delictivas no son un fenómeno tan ajeno. Los tenemos en la frontera, por decir lo menos, y eso pone mucha presión al sistema preventivo uruguayo”, indicó.

En ese sentido el experto pidió a los contadores "subir la guardia para estar en mejores condiciones". Tras aclarar que deben saber que no se les pide que sean investigadores, les recordó que su tarea implica "recabar información de sus clientes para ponerlo en poder de las autoridades".

Espinosa: "El lavado tiene que ver con delitos de sangre"

En la misma línea que Montesdeoca el extitular de la Secretaría Antilavado, Daniel Espinosa, advirtió sobre la baja percepción de riesgo que existe en Uruguay que lleva a minimizar el fenómeno. "No se tiene el convencimiento adecuado de que el lavado tiene que ver con delitos de sangre. Se justifica afirmando que son inversiones, que es movimiento comercial y trabajo para la gente, pero no es un delito de escritorio, es un delito de sangre", señaló.

Retomando la referencia de Montesdeoca a la presencia de grupos criminales en la frontera dijo que allí está el "PCC" (Primer Comando de la Capital) pero "acá adentro también tenemos grupos criminales, más chicos pero los tenemos".

Espinosa hizo un repaso por los distintos frentes de combate y señaló debilidadades en cada uno. Sobre la represión penal, destacó la creación de la fiscalía antilavado pero apuntó que no tiene recursos. Apuntó que al fiscal titular y los dos adjuntos, se suma un cargo de una sola contadora que año y medio después de creado no se ha logrado llenar. "Con esos elementos no vamos a tener resultados en el corto plazo".

En materia de inteligencia financiera apuntó que la UIAF (Unidad de Análisis Financiero del Banco Central) "recibe millones de datos que no puede procesarlos, faltan horas de análisis y eso se logra teniendo gente".

Por último, sobre el sector preventivo reiteró la crítica que ya ha hecho en otras oportunidades a la LUC y las flexibilizaciones en la debida diligencia. "Hemos ido en contra de lo que teníamos que haber hecho. El problema está en el mensaje que se dio", afirmó. En su opinión los sujetos obligados, entre los que están los contadores, tomaron eso como una flexibilización.

"El error fue no seguir trabajando como se venía con los profesionales, mojándose un poco la ropa para reportar operaciones, sino logramos retomar el trabajo con profesionales no vamos a mejorar mucho. Hubo un mensaje de aflojamiento de controles y lo vemos reflejado en la baja de reportes de operaciones sospechosas", indicó a modo de crítica hacia Chediak que estaba sentado a su lado. También repartió críticas para la DGI y BPS por como han manejado posibles casos de lavado y porque no hay "un solo caso de lavado referido a la defraudación tributaria" pese a que hubo 10 a 15 casos de condenas por defraudación.

“Los malos resultados del sistema obedecen a que no estamos trabajando como un sistema. Todos estamos haciendo algo mal”, concluyó.

Chediak: baja percepción justificada por el "ADN uruguayo" y la no persecución a los sujetos obligados

El actual titular de la Secretaría Antilavado, Jorge Chediak, destacó la autoevaluación "sincera" que se hizo en este período, dirigida por Montesdeoca, que llevó a identificar los principales problemas, y en ese sentido coincidió en que existe una percepción baja de riesgo aunque la justificó por el "ADN uruguayo". "La realidad se confabula porque la gran mayoría de los vaticinios catastróficos no pasan en Uruguay", dijo.

"No es fácil tener una adecuada percepción de riesgo... Incluso haciendo introspección lo veo porque cuando trato de alertar sobre el financiamiento del terrorismo en Uruguay es muy difícil. Es difícil predicar cuando uno no tiene el convencimiento", afirmó y reiteró: "Pero que tenemos lavado, tenemos. Hoy no podemos cerrar los ojos".

El jerarca optó por no responder a las críticas de Espinosa ("no nos vamos a pelear aunque él lo diga mucho") y destacó algunas de las acciones que tomó la Senaclaft, como tener personal fijo y no pases en comision como tenía esa oficina cuando llegó o tener menos contadores y más abogados en el equipo, porque como jurista le pareció necesario.

También marcó una diferencia en el relacionamiento con los sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas que deben ser inspeccionados por la Senaclaft. "Hemos tratado de no perseguir a los sujetos obligados, sino verlos como aliados", dijo tras afirmar que se organizaron talleres, se crearon guías y se buscó ayudarlos a hacer su trabajo "porque estamos todos del mismo lado del mostrador, del otro lado están los criminales".

Incluso lanzó que "debería haber alguna contraprestación para profesionales como una exoneración impositiva".

Abadi: "Podemos contribuir a aislar una oveja negra en una manada"

Por último, el contador Félix Abadi quien participó como representante del Colegio de contadores dijo que a los profesionales les preocupa la multa de la SENACLAFT pero ese es el menor de los riesgos, el peor es el reputacional, eso no lo levantas con nada”.

Afirmó que si bien los profesionales no rehuyen a la tarea de realizar controles, la tarea del Estado es indelegable. Destacó además que los contadores no están formados ni tienen herramientas, o protección para hacerlo. "Podemos contribuir a aislar a una oveja negra en una manada. Donde campea el contrabando o la informalidad es difícil pretender que de cualquier particular venga a cumplir un combate que es tarea del Estado".

"No nos pueden pedir en un contexto donde lo normal es la evasión a tener que sustituir al Estado", enfatizó.