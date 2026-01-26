Riña en playa Bikini terminó con menores detenidos, armas incautadas y varios heridos

Este fin de semana se desarrolló una riña en la playa Bikini con varios lesionados y al menos tres menores de edad implicados en el caso, según pudo saber El Observador.

Según informó el vocero de la Armada Nacional, Alejandro Pérez, el hecho tuvo lugar sobre las 18:00 horas del domingo en la playa ubicada en el balneario Manantiales ( Maldonado ).

Allí concurrió personal de Prefectura ante una denuncia sobre una riña entre varios jóvenes con presuntas armas de fuego y armas blancas .

Una vez en el lugar, los efectivos encontraron a varias víctimas heridas y las trasladaron a un centro médico cercano.

Tras esto, con apoyo de personal policial, llevaron adelante tareas de patrullaje en la zona hasta que lograron dar con el paradero de los presuntos agresores, un grupo de tres menores de edad, quienes fueron detenidos.

De acuerdo a lo informado por las autoridades, entre las pertenencias de los jóvenes encontraron un puño americano y un arma de aire comprimido, réplica de pistola 9 milímetros.

Además de estos, los oficiales identificaron a otras tres adolescentes que estarían acompañando a los presuntos atacantes.

El caso está en manos de la fiscal departamental de 2º Turno, Jessica Pereyra, quien ya dispuso las primeras actuaciones del caso.