/ Nacional / ROBO

Robo en planta de Megal: delincuentes amenazaron con un arma a un guardia y se llevaron cinco garrafas

El hecho tuvo lugar en la planta ubicada en Bulevar Batlle y Ordónez 7420 en Montevideo, durante la madrugada de hoy

6 de enero 2026 - 13:06hs
Robo
Cedido a El Observador

Cuatro delincuentes amenazaron a un guardia de seguridad y robaron cinco garrafas de una planta de Megal en Montevideo, confirmaron fuentes del caso a El Observador. La situación quedó registrada en video.

El incidente tuvo lugar en la planta ubicada en Bulevar Batlle y Ordónez, número 7420 (Montevideo), sobre la madrugada del martes. Allí, los autores del crimen se plantaron en las puertas del lugar, saltando dos de ellos el cerco de seguridad.

De acuerdo a lo que se puede visualizar en el video de la cámara de seguridad del lugar -al que tuvo acceso El Observador-, estos empezaron a pasar garrafas sobre el tejido, para luego ser recogidas por los otros delincuentes que se quedaron del otro lado.

Mientras llevaban adelante el robo, el guardia de seguridad de la plata se acercó a ellos y estos para alejarlo lo amenazaron con un arma de fuego. Finalmente, escaparon corriendo de la escena con las cinco garrafas en mano.

Robo de garrafas planta de Megal

En conversación con este medio, el gerente general de la empresa, Pablo Cardelino, contó que aunque había sufrido robos de garrafas antes, "nunca había pasado con gente armada".

"De vez en cuando pasa que entra una persona corriendo, se lleva una garrafa y no llegamos a detenerlo, pero nunca pasó con esta cantidad de gente y con la presencia de un arma de fuego", aseguró.

Tras esto, recordó una situación ocurrida en 2023, pero que no involucró garrafas, sino un robo de dinero, donde cuatro delincuentes se llevaron más de $ 500 mil en efectivo, dejando herido a un funcionario del lugar.

