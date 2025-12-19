Dólar
/ Ciencia y Tecnología / CIBERATAQUE

Amenazan a Pornhub con contactar con sus usuarios premium tras el robo de 200 millones de registros de datos

El archivo, de 94GB de datos, incluye las búsquedas que han hecho, lo que han visto y el historial de descargas

19 de diciembre 2025 - 13:19hs
EuropaPress_7179646_logoripo_pornhub

El grupo ShinyHunters ha amenazado a Pornhub con contactar con sus usuarios premium de manera directa tras extraer de los sistemas de Mixpanel más de 200 millones de registros de información personal.

A principios de noviembre, la empresa de servicios de análisis de eventos Mixpanel detectó un acceso no autorizado a sus sistemas, que resultó en la exportación de algunas bases de datos; un incidente de seguridad que impactó a OpenAI y CoinTracker. Y También a Pornhub, como se ha sabido recientemente.

En el caso de esta plataforma de contenido pornográfico, ShinyHunters, el grupo que detrás de este 'hackeo', asegura que ha robado un más de 200 millones de registros de información personal de miembros de Pornhub Premium.

El archivo, de 94GB de datos, incluye las búsquedas que han hecho, lo que han visto y el historial de descargas, pero también correos electrónicos y la ubicación, como han confirmado al portal especializado Bleeping Computer.

Con esa información, los ciberdelincuentes han empezado a extorsionar a Pornhub, amenazando con contactar directamente con los miembros afectados por la brecha de seguridad, algo que la plataforma ha reconocido en un comunicado con motivo de este incidente.

Pornhub, por su parte, ha alertado a sus usuarios de que pueden recibir 'emails' en los que se hace referencia a estos datos, y les ha recordado de que nunca utilizan este medio para solicitar ni contraseñas ni datos bancarios.

El acceso no autorizado a Mixpanel también afectó a OpenAI, que a finales de noviembre advirtió a sus usuarios ante intentos de estafa a través de correos 'phishing' y 'spam', y renunció la retirada de esta empresa de sus servicios.

Europa Press

Pornhub

