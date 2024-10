Saldain le respondió a Carolina Cosse por reforma previsional: "Si hubo 'pantomima' no fue de nuestra parte"

"Si hubo 'pantomima' no fue de nuestra parte, siempre abiertos a encontrar los mayores acuerdos" , escribió Saldain en su cuenta de X.

Si hubo "pantomima" no fue de nuestra parte, siempre abiertos a encontrar los mayores acuerdos. El proceso de la CESS y el posterior hasta la aprobación de la Ley 20.130 fue el diálogo social y político más intenso y profundo en busca de acuerdos en seguridad social. Comparen https://t.co/MKHOuVxZWM pic.twitter.com/It1CYFIFmc

Lo que dijo Carolina Cosse

En una conferencia de prensa durante el fin de semana, Carolina Cosse, se refirió al plebiscito contra la seguridad social y sostuvo que se llegó a la consulta popular debido a que el gobierno actual "no dialogó".

"Estamos acá porque este gobierno no dialogó, porque el diálogo fue una pantomima, no fue un diálogo", sostuvo Cosse.

Según Cosse la comisión al final "no era una comisión de expertos, tenían representación política, pero al final no la tenían, no se escucharon...".

"Ernesto Murro creo que algo sabe del tema, participó en nombre del Frente Amplio en la tal comisión y finalmente se tuvo que retirar porque todo lo que se proponía… no podemos decir que Murro es una persona liviana o irresponsable en estos temas, sabe mucho y la verdad no fue tenido en cuenta nada. Ese tal diálogo no existió", aseveró.