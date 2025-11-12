Dólar
Nacional / SALUD

"Salud puente a puente": gobierno presentó programa que incluye Hospital de la Costa y demandará inversión de US$ 40 millones

Una de las principales apuestas de Salud puente a puente es la construcción del Hospital de la Costa, una obra que busca fortalecer el acceso a la salud en el Área Metropolitana

12 de noviembre 2025 - 13:08hs
G5kPHc0XYAAuqm4
X - ASSE
Escudo en la fachada de la sede del MSP
Escudo en la fachada de la sede del MSP Inés Guimaraens

El gobierno presentó este miércoles el programa “Salud puente a puente”, que busca garantizar y mejorar la asistencia médica, reduciendo los tiempos de espera y asegurando el acceso a medicamentos y prestaciones en el Área Metropolitana, detallaron a El Observador fuentes del Ministerio de Salud Pública (MSP).

Una de las principales apuestas de Salud puente a puente es la construcción del Hospital de la Costa, una obra que busca fortalecer el acceso a la salud en la región. Además, el gobierno se propone mejorar la infraestructura de los centros asistenciales de ASSE en el territorio de referencia, con el fin de garantizar una atención más eficiente y cercana a la comunidad.

El proyecto busca fortalecer el “Hospitalito de la Costa” y reformar 15 policlínicas, además de ampliar las coberturas horarias, incorporar equipos interdisciplinarios y nuevas unidades en Pediatría y Salud Mental.

Servicios como el SAME 105, en tanto, tendrán "cobertura total y tiempos de respuesta más rápidos, para robustecer y dinamizar los traslados a centros hospitalarios de referencia (Hospital de Clínicas; Hospital Pereira Rossell, INOT, Hospital de Pando; Hospital de Maldonado)", agregaron desde la cartera.

El programa contempla una amplia gama de servicios destinados a cubrir las necesidades de la población, incluyendo el de Urgencia y el de Internación de Cuidados Moderados, que contará con 60 camas distribuidas en 10 para Pediatría, 20 para Salud Mental y 30 para Medicina de adultos. Además, se ofrecerá hospital de día, atención domiciliaria, cuidados paliativos e internación domiciliaria, con un enfoque integral que prioriza la atención personalizada.

En cuanto a las consultas ambulatorias, se dará especial énfasis en las interconsultas de médicos generales, pediatras y médicos de familia de las policlínicas del territorio. Se ofrecerán consultas con más de 20 especialidades médicas, entre ellas alergología, cardiología, dermatología, medicina interna, neurología, oncología, psiquiatría, cirugía y urología, con el objetivo de cubrir todas las áreas necesarias para garantizar una atención de salud completa.

Desde el Ministerio de Salud Pública prometieron, además, que el Hospital de la Costa contará con farmacia con horario extendido y servicios de atención integrados "orientados a niñas, niños, adolescentes y personas mayores".

El programa contará con una inversión de 40 millones de dólares, que abarcará tanto la construcción del nuevo hospital como las mejoras en la infraestructura existente, la complementación de servicios, la implementación de nuevos sistemas de traslados y la mejora en la calidad de atención en los centros de salud.

Salud Puente Hospital de la Costa

