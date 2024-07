Sanguinetti sobre el plebiscito de seguridad social: "Las consecuencias pueden ser tremendamente negativas"

Preguntado por la postura que ha asumido el Frente Amplio, dejando en libertad de acción a las personas, Sanguinetti dijo: "Pienso que es una buena pregunta para ellos. Personalmente creo que el PIT-CNT tiene un peso específico muy fuerte en el Frente Amplio, muy desencadenante, que si bien no se expresa en términos electorales, sí se expresa en términos de poder. Por eso los dos candidatos de la fórmula del Frente no se han pronunciado. Es notorio que a Orsi no le gusta, pero también dice que si el partido define otra cosa, marcha. A su vez, Cosse no ha dicho cuál es su opinión. Creo que el peso político del PIT-CNT los inhibe de definirse".

Las elecciones internas y la renovación del Partido Colorado

En otro orden, el expresidente se refirió a las elecciones internas y dijo que tuvieron la "características particulares" de ser las de más baja presencia por diversos factores, pero que pese a eso "en el resultado" se muestra que hubo 444 mil votos para los partidos de la coalición, 410 mil para la coalición de izquierda lo cual "vuelve a reiterar la misma mayoría que hubo cuando la LUC".

"En cuanto a nuestro partido, hubo una renovación de liderazgo, que es lo que estábamos esperando. Después de tantos accidentes que ha tenido el Partido Colorado en la sustitución de nuestra generación", afirmó.

Para Sanguinetti "nace un nuevo liderazgo" que abre "la esperanza" dentro del partido. "Tanto a (Andrés) Ojeda como a Robert (Silva) los vi nacer en la vida política, los vi crecer, los vi madurar, los veo con alegría para asumir esta responsabilidad", dijo.