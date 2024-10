Se enturbió al final: la campaña cierra con la irrupción de extranjeros y acusaciones cruzadas de publicidad negativa

La denuncia fue inmediatamente desestimada por el comando de Orsi. El jefe de campaña, el senador Alejandro Sánchez, le dijo a El País que era “falsa” y que Ojeda estaba mintiendo.

Quarq, Yoffe y Clay

Si bien el colorado expuso la situación el martes 15, la existencia de Quarq y sus publicidades negativas contra candidatos del oficialismo había sido dada a conocer el miércoles 9 por el portal Contraviento. En un artículo, el medio informó que tenía 24 videos pautados en YouTube que buscaban ridiculizar a Ojeda pero también a Álvaro Delgado y Valeria Ripoll.

Sin embargo, el reclamo de Ojeda no se centró en los videos que se estaban publicitando hasta el 9 sino en otros que se sumaron entre ese día y el martes 15.

Entre ellos (once en total), había dos que reflotaban declaraciones de su exesposa Natalie Yoffe en el programa Hacemos lo que podemos en 2023, y uno nuevo que señalaba que era incoherente que fuera el candidato del bienestar animal si estaba en pareja con Kelsey Clay, una mujer que se dedicó a la caza.

La primera en alertar que los videos estaban circulando nuevamente fue Yoffe, que el lunes 14 a la noche publicó un descargo en Facebook. “Pido y agradezco que no utilicen mi nombre ni mi imagen para hacer campaña política en contra de ninguna persona”, escribió.

En conferencia de prensa, Ojeda dijo que esas publicidades eran las que representaban la campaña sucia y cuestionó que estuvieran metiéndose con su vida privada.

Aunque el candidato habló de “miles de dólares”, los datos públicos de Google hoy disponibles no permiten determinar cuánto dinero se invirtió en esas pautas.

Sin dar a conocer el nombre, la cercanía entre el candidato y Clay había sido expuesta el domingo 13 en el final de la entrevista que brindó a Santo y Seña. En ese programa, el conductor Ignacio Álvarez mostró imágenes de ambos ingresando a la cena del CED del jueves 10, aludió a ella como su guardaespaldas y Ojeda terminó dedicándole Love Story de Taylor Swift.

Aunque esa noche no se habló de quién era ni el candidato aclaró el tipo de vínculo que lo unía, algunos días antes –el miércoles 9– el programa Sacate la careta había dado a conocer su nombre por primera vez.

El miércoles 16, en una entrevista en Doble Click, Ojeda reconoció que la foto de Clay cazando era real pero dijo que era un “tema de ella”. “Evidentemente todo eso no es en Uruguay, así que será parte de un tiempo pasado".

A su vez, consideró que buscaban atacarlo o generarle una “contradicción” y reiteró que había una campaña orquestada en su contra con pauta en internet de alguien que “no quiere que llegue al balotaje”.

En entrevista con El Observador, Ojeda dijo que "la paridad (que marcan las encuestas) hace que el clima de campaña se comlique. "Al Frente no le da lo mismo claramente que seamos nosotros o el Partido Nacional. Es evidente". En otro momento agregó: "Cómo no le importa a Orsi que haya un montón de indicios que indican que su partido puede estar detrás de una maniobra de enchastre donde agarrás medias verdades de la vida privada de un candidato".

En el FA, en tanto, creen que Ojeda lanzó la acusación a Riorda para tapar la “incoherencia” de estar con una mujer que se dedicó a la caza.

Ojeda ha dicho que denunciará la situación en Fiscalía.

Riorda y Ardito

En su denuncia inicial, Ojeda señaló que Orsi debía explicar y posteriormente señaló que más allá del tema de la pauta del documental existía un vínculo entre Riorda y el director de Quarq.

Los registros públicos de Argentina señalan que la empresa es propiedad de Mariano Ardito, un publicista que ha trabajado en diversas campañas. Entre ellas, trabajó con Riorda en las últimas de Neuquén y Río Negro donde resultaron ganadores Rolando Figueroa y Alberto Weretilneck. En una entrevista con radio Nihuil de Argentina el año pasado, Ardito señaló que había tenido “muchos trabajos en común” con Riorda pero no dio detalles.

El Observador intentó contactarse durante toda esta semana con Ardito pero no contestó los llamados. A su vez, consultó a Riorda por su vínculo pero no quiso hacer declaraciones.

Quien respondió algunas consultas fue el senador Alejandro Sánchez, jefe de campaña de Orsi. Dijo que entre las tareas de Riorda no estaba la de pautar publicidad y que no había ni un “solo elemento que vincule a Quarq SAS con Riorda” en esta campaña. A su vez, señaló que cuando consultó a Riorda le respondió: “Lo conozco, pero no tengo relación con él (por Ardito)".

Por último, señaló que no tenía “idea” quién había pautado.

“No somos nosotros y puede haber sido cualquier descolgado. No sé quién puede tener interés en dañar a Ojeda. Nosotros no tenemos ninguna intención en dañar a quien va tercero y que las encuestas nos dicen que es más fácil que Orsi le gane en un balotaje. No compartimos éticamente hacer campaña sucia y no veo cuál sería el objetivo”, sentenció.

Tras la denuncia de Ojeda, la cuenta que Riorda tenía en YouTube –y donde estaba alojado su documental– fue cerrada. El candidato colorado dijo que el consultor la dio de baja, pero desde el comando del FA aseguran que “le cerraron la cuenta” tras la denuncia.

Javier Negre en escena

El cruce entre ambos no se limitó a la denuncia sobre Riorda y el intercambio sobre Clay, ya que en la izquierda están “sorprendidos” por la “casualidad” de que llegara a Uruguay el español Javier Negre tras un viaje de Ojeda a Argentina en el que dijo en diversos medios que en el Frente Amplio eran “kirchneristas”.

Como informó El Observador, Negre vino invitado por el periodista argentino Marcelo Grandío, que tiene un programa en la Televisión Pública, es cercano al vocero de Javier Milei, Manuel Adorni, y tiene residencia fiscal en Uruguay desde 2017.

Negre estuvo el lunes 14 en un acto de Orsi en Pando. Allí le cuestionó por qué quería “importar el modelo del kirchnerismo” lo que no pasó desapercibido en la campaña del candidato.

Su irrupción derivó en una intensa polémica en las redes sociales donde aseguró que buscaron amedrentarlo. El español es titular del portal La Derecha Diario –medio afín al gobierno libertario argentino– y del grupo español Estado de Alarma –de fuerte oposición al socialista Pedro Sánchez y alineado a los derechistas Partido Popular y Vox–.

Según dijo, vino de vacaciones pero como el clima estuvo feo aprovechó para ir a hacer periodismo a un acto de Orsi a 100 kilómetros de donde se estaba quedando. También contó que luego de lo que le había sucedido pensaba en abrir su medio en Uruguay.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/AndresOjedaOk/status/1846706895102296088&partner=&hide_thread=false Parece que @javiernegre10 pescó a @maRIOrioRDA escapándose hoy de Uruguay por el aeropuerto de Carrasco.

Esto quiere decir que estaba acá cuando salieron los vídeos de campaña sucia y @OrsiYamandu lo escondió!

Cada vez más turbio todo!

Quiero decirles que no les tengo miedo,… https://t.co/Ri5vtNCkrt — Andrés Ojeda (@AndresOjedaOk) October 17, 2024

Negre terminó su estadía protagonizando un incidente con Riorda ya que se lo cruzó en el aeropuerto y lo siguió preguntándole por la campaña sucia contra Ojeda, algo que fue replicado en las redes por Ojeda e incluso por Milei.