Sindicato de Copsa acusa atraso en el pago de sueldos y no descarta paralizar los servicios; la empresa dio su versión

De acuerdo con el sindicato, la compañía aún no ha abonado los sueldos de enero , pese a que ya pasaron los primeros diez días de febrero que es el plazo legal para depositar el dinero. Además, acusan a Copsa de deber el 100% de los salarios vacacionales.

“Hemos buscado a través del diálogo con los empresarios y autoridades actuales del Ministerio de Trabajo, así como con el ministro de Transporte y no hemos tenido respuesta alguna ”, acusa el texto.

Desde el gremio manifestaron a El Observador que están a la espera de noticias, pero en caso de que la situación no cambie y el dinero no sea depositado durante los próximos días, no descartan paralizar los servicios de ómnibus.

Por su parte, el gerente de Copsa, Javier Cardozo, dijo que "la situación no cambió" desde 2024 y siguieron trabajando a déficit. "Siguió toda la situación igual. El gobierno saliente no hizo nada para corregir la situación de los suburbanos, se siguió trabajando a déficit. Mágicamente no cambia nada, siguió un déficit en todo el sector y eso genera los atrasos", argumentó el empresario.

Durante 2024, Copsa y su sindicato mantuvieron un largo conflicto por el atraso en el pago de salarios. De hecho, los trabajadores hicieron paros en reiteradas ocasiones en reclamo tanto a la compañía como a las autoridades de gobierno.