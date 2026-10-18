Solo uno de cada seis hogares pudo ahorrar: mirá la realidad por barrios y dónde se concentra el 24% de que no llega siquiera a fin de mes

En Uruguay bajó la pobreza , pero no las dificultades para llegar a fin de mes . La frase —que sale de los datos oficiales de la Encuesta Continua de Hogares— calza como anillo al dedo para esta “moda” de libros, charlas e influencers dedicados a cómo ahorrar. Pero en el fondo muestra algunas fisuras que está más extendidas de lo que se piensa.

La pobreza —aunque su significado es discutido y existen distintas recetas para medirla— se supone que se basa en datos objetivos de los que declara un hogar: en este caso sus ingresos y cuán por encima está de una línea que fija el Instituto Nacional de Estadísticas.

Pero, ¿qué significa llegar a fin de mes? Puede que para alguien es pagar lo elemental, puede que para otro sea comer sushi día por medio en un restaurante. Por eso en este ejercicio que realizó El Observador y el doctor en Economía Matías Brum , docente en la Universidad ORT Uruguay, se toma una simple pregunta que hace la Encuesta Continua de Hogares y se la hace dialogar con otras variables: “En el último mes los ingresos del hogar…”:

"Se enciende una señal muy roja": más de 338.000 uruguayos no son pobres por ingresos, pero viven en pobreza estructural

Solo uno de cada seis hogares cubrió los gastos del mes y pudo ahorrar . Seis de cada diez hogares (la mayoría de la muestra) llega a fin de mes, pero no consigue ahorrar. El 3,2% tiene más egresos que ingresos, pero lo compensa con un desahorro. Y luego vienen aquellos que no solo no consiguen cubrir gastos, sino que tienen un problema de financiamiento (se endeudan, dejan cuentas impagas…).

¿Quiénes son los que logran ahorrar?

Benjamín Franklin, figura clave en la ilustración de Estados Unidos, era un filósofo dedicado a la vida cotidiana. Por eso dedicó un libro entero a cómo es el camino a la riqueza. Y allí dejó frases célebres del estilo: “Descubrirás cómo pequeños gastos insignificantes se acumulan hasta convertirse en grandes sumas”. Para él ahorrar no era solo poder guardar, sino también evitar los pequeños gastos. Y el dinero no es solo a fuerza de ahorro, sino también de trabajo.

Es entonces que la simple pregunta de la Encuesta Continua de Hogares deja ver algunas de las fisuras de la sociedad uruguaya. En los hogares con jefaturas masculinas hay más capacidad de ahorro y menor porcentaje de cuentas impagas. A la inversa en las mujeres. No es que ellas no sepan cómo administrar, sino que muchas son madres solteras, con mucho tiempo dedicado a trabajo no remunerado y teniendo a cargo personas que no generan ingresos.

De ahí que como se ve en el gráfico sea más habitual la capacidad de ahorro en aquellos hogares sin menor a cargo, a diferencia de donde hay niños o adolescentes.

Hasta ahí habían unos primeros datos, pero a El Observador y a Brum no les convenció como para hacer un zoom en quiénes son los que ahorran. Para ello se juntaron más cantidad de años de Encuestas Continuas de Hogares (tres en concreto) y se lo visualizó en un mapa de los barrios de Montevideo. Este es el resultado:

En los rankings no hay demasiadas diferencias con aquello que ya aparece al ver las necesidades satisfechas, el mayor confort o el envío de niños a colegios privados. Carrasco, Punta Gorda, Parque Rodó, Malvín, Punta Carretas y Pocitos encabezan la lista. Pero, ¿por qué igual hay capacidad de ahorro en algunas zonas menos pensadas?

Ahí fue cuando Brum razonó:

—Entre los hogares que dejaron cuentas impagas, el 64,7% se considera pobre, aunque solamente el 33,9% está por debajo de la línea monetaria de pobreza. También aparece una diferencia reveladora entre recurrir a ahorros anteriores y pedir préstamos: la incidencia de pobreza monetaria es parecida (20,4% y 18,4%), pero la percepción de pobreza es mucho mayor entre quienes recurrieron a préstamos (47,3% frente a 25,3%).

Eso condujo a ver la otra cara de la moneda: la forma en que los hogares enfrentan sus dificultades financieras está muy asociada con cómo evalúan su situación económica.

¿Quiénes son los que no llegan a fin de mes?

El senador Sergio Botana, economista de profesión, había dicho que le costaba llegar a fin de mes. Luego aclaró que comprendía el enojo de quienes tienen ingresos muy por debajo que un legislador. Pero en su dicho estaba parte de la cuestión: hay una cuota de subjetividad.

Por ejemplo: la pobreza cayó en Uruguay (quedó en 14,8% en el primer semestre de 2026). Pero cerca del 30% de la población se considera pobre.

Fue entonces que El Observador y Brum volvieron al mapa dado que a escala país el 24% de hogares que no pudo pagar los gastos con los ingresos del último mes:

Casavalle, Manga, Casabó, Punta de Rieles, Nuevo París y Jardines del Hipódromo son quienes lideran en esos ingresos insuficientes.

Cuanto más veterano o veterana es el jefe de hogar, menores son las chances de que su hogar no haya podido llegar a fin de mes.

¿Quiénes son los que llegan con lo justo?

El tercer presidente de Estados Unidos, Thomas Jefferson, dijo: “Nunca gastes tu dinero antes de tenerlo". Es una frase que para algunos inversionistas tiene discusión. Pero muchos de los hogares uruguayos, por no decir la mayoría, tiende a gastar lo justo y no quedarse con capacidad de ahorro.

A escala país casi el 61% de los hogares logró solventar los gastos del último mes, pero no ahorra. Entonces va el juego otra vez: ¿qué pasa en Montevideo?

Bañados de Carrasco con sus características que mezcla un área pobre y nuevos proyectos de lujo es quien lidera. Como se había contado, es probable que siga el mismo patrón que de colegios: muchos son nacidos en Carrasco y ahora compran en Bañados o en Ciudad de la Costa.