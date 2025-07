Subdirector de la Policía y secretario del Deporte fueron citados al Parlamento por incidentes en el clásico entre Nacional y Peñarol

INTERIOR Carlos Negro dijo que operativo policial del clásico entre Nacional y Peñarol "fue cumplido a la perfección" y que "prácticamente" no hubo violencia

Tras el final del partido Jorge González , jefe del operativo, dijo que una persona fue detenida en el marco de las tareas en el Centenario por "alteraciones al orden público" y reconoció que "no se detectó" pirotecnia en las revisiones para el ingreso al estadio.

Según información del Ministerio del Interior, a lo largo de todo el partido –120 minutos por el alargue más la tanda de penales– se tiraron más de 15 proyectiles de este tipo, de acuerdo a las imágenes a las que accedió la cartera de seguridad.

Este lunes el ministro del Interior, Carlos Negro, destacó en una conferencia de prensa que "el operativo policial del día domingo fue cumplido a la perfección y fue un muy buen operativo de seguridad", y marcó que no se registraron "prácticamente" hechos de violencia, "salvo" los ataques a dos policías.

El diputado blanco Carlos Jisdonian, presidente de la comisión a la que comparecerán Clavijo y Pereda, dijo a Subrayado que desde su partido tienen "la convicción" de que la situación en el fútbol "desde hace mucho tiempo viene cada vez peor" y de que "es necesario realizar una serie de cambios". Además, indicó que el tema "no debe tratarse como algo de oportunismo político".

"Me niego a pensar que en el Uruguay no somos capaces de ir a ver un partido de fútbol y no tener que lamentar este tipo de heridos", criticó el legislador, quien cuestionó que "el partido haya seguido" tras el ataque al policía.

Jisdonian declaró que en Uruguay ya se ha probado jugar "con público, sin público, con o sin pulmón", pero entiende que ha quedado demostrado que "ese retiro de la Policía de las canchas ha llevado a una situación cada vez peor". En su conferencia, Negro negó que el Ministerio del Interior tenga planeado que la Policía vuelva a actuar en los estadios.

"Lo que ha funcionado en el mundo y lo que apuntamos nosotros es a la identificación de las personas", continuó el diputado blanco, quien entiende que este objetivo es necesario para erradicar a los violentos de las canchas, similar a estrategias aplicadas "en Europa, en Inglaterra" o "Argentina y Brasil".

"Si usted por más que ponga 2.000 policías tiene diez personas que van a hacer lío, va a tener lío igual", concluyó.