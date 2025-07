"El clásico se debió parar": presidente de sindicato de la Guardia Republicana criticó errores en operativo del clásico y apuntó contra su encargado

La opinión de Piedra es compartida por el Sindicato Único de Policías del Uruguay ( SUPU ). Su vocero, Ricardo González , dijo en una rueda de prensa que al gremio le llama "poderosamente la atención cómo no se detuvo el encuentro", sobre todo en una ocasión en la que "hay heridas de gravedad".

"No es una bengala casual, es una bengala que cruzó de una tribuna a otra", lamentó González, quien además marcó que si la bengala era naval como indican los primeros reportes, con una mayor potencia, "podría haber costado la vida de una persona".

Las críticas al operativo del clásico

20250706 Bandera robada de Peñarol por hinchas de Nacional final del Torneo Intermedio 2025. Foto Leonardo Carreño (1).jpeg Bandera robada de Peñarol por hinchas de Nacional Foto: Leonardo Carreño

El presidente del gremio de oficiales de la Republicana criticó que la planificación del operativo tuviera distintos errores, tanto de organización como de ejecución, por los que el sindicato pidió el "cese inmediato" de González, subdirector de la Republicana y jefe del operativo, en una publicación en sus redes sociales.

En primer lugar, Piedra indicó que los oficiales que trabajan en los operativos carecen de "herramientas de trabajo" actualizadas. Mencionó que existen "cascos vencidos" y lamentó que los grupos de "choque" tienen sus "protecciones" rotas, por lo que deben confeccionarlas ellos mismos. "Estamos yendo 'a lo Pampita' a trabajar", ironizó.

En segundo lugar, el oficial indicó que hay "cosas de la planificación" que "no se pueden comunicar" antes del operativo, como los horarios de su comienzo y de las revisiones. En ese sentido, apuntó contra el Ministerio del Interior, que siempre difunde distintos aspectos de los operativos clásicos, y al jefe del Estado Mayor, Kerman da Rosa, por comunicar detalles de la planificación en una conferencia de prensa realizada el viernes.

En ese sentido, Piedra marcó que los oficiales abocados al operativo se enteraron de sus tareas pocas horas antes del comienzo de los trabajos en la zona. "Los reunieron una hora y media antes", agregó.

Una de las principales críticas contra Jorge González fueron sus declaraciones luego del clásico, en las que afirmó que dos policías fueron heridos en el partido y hubo una persona detenida por "alteraciones al orden público", y en las que reconoció que "no se detectó" el ingreso de pirotecnia o banderas robadas previo al encuentro, dos cosas que se vieron en reiteradas oportunidades este domingo en el Centenario.

"Todo lo que ingrese al estadio debe pasar después de la última revisión" de la Policía, soslayó Piedra, quien recordó que años atrás la división K9 (que engloba a los perros detectores) realizaba "prácticas" en los recintos deportivos en la semana previa a los partidos importantes, lo que les permitía no solo "conocer el terreno" antes de los encuentros, sino también encontrar objetos ilegales ingresados antes de la fecha marcada.

El sindicalista recordó que en distintas declaraciones algunos exjugadores de los equipos grandes han reconocido que ingresaron artefactos para las barras, por lo que entiende que la detección de objetos debe ser un "trabajo conjunto" de la Policía y la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF).

Por último, Piedra también se dirigió contra las críticas que indican que la Policía "no hace nada" en los partidos de fútbol: "Si se hace cargo de todo, ¿qué garantías vamos a tener? Si no actuamos 'la Policía no hace nada', pero cuando sí actuamos la Policía 'es represora'. Ningún gobierno quiso cambiar".

La falta de pago

Tanto Carlos Piedra como Ricardo González criticaron que los policías convocados a trabajar en el clásico fueron citados para cumplir un servicio 222, que permite a los oficiales realizar tareas de seguridad para entidades públicas o privadas fuera de su horario laboral, pero estas tareas tienen atrasos en sus pagos, en especial en el fútbol.