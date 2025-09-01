Dólar
/ Nacional / TEMPORAL

Temporal de Santa Rosa: un hombre quedó atrapado en su casa luego de que un árbol cayera sobre su puerta

El incidente ocurrió el domingo, cerca de las 18:00 horas, en una vivienda ubicada en el cruce de Mendoza y Durán

1 de septiembre 2025 - 12:46hs
Temporal de Santa Rosa
X: @daloxhechouy

En el marco del temporal de Santa Rosa que ha provocado lluvias, tormentas y fuertes vientos en Uruguay, un hombre quedó atrapado en su casa en Florida luego de que un árbol cayera sobre su puerta.

Según informó Telenoche (Canal 4) el hecho ocurrió el domingo, cerca de las 18:00 horas, en una vivienda ubicada en el cruce de Mendoza y Durán.

En cierto momento, y producto de los fuertes vientos, un árbol anacahuita de importantes proporciones cayó frente a la puerta de la casa y arrancó varios cables del tendido eléctrico.

"Vino un viento imponente, yo a lo único que le tengo miedo es a los vientos", dijo la víctima en conversación con el consignado medio.

Tras permanecer encerrado un rato, el Centro Coordinador de Emergencias (Cecoed) de Florida activó una respuesta rápida.

Personal de Bomberos, de UTE y la Guardia Municipal despejaron el lugar, permitiendo que el hombre pudiera ser evacuado.

Durante esa jornada, según había pronosticado el Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet), se registraron rachas mayores a los 50 km/h en varios puntos del país.

El mal tiempo se gesta en fechas del conocido como temporal de Santa Rosa, un fenómeno que tuvo su origen en Lima, Perú, y es reproducido en varios países como Uruguay y Argentina.

Además de este episodio, dentro del departamento hubo voladura de techos, caída de árboles y daños en distintas estructuras.

"Tuvimos varias intervenciones, hasta el momento tenemos dos voladuras de techo, unas voladuras en la zona del hipódromo. Estamos con árboles caídos y otras intervenciones", dijo al consignado medio Cono Arrúa, responsable del Cecoed en el departamento.

