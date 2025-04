Terminar con la "viveza criolla": Jisdonian presentó proyecto de ley que recrudece sanciones para conductores sin matrícula

El proyecto de ley, impulsado por Jisdonian, tiene como principal objetivo frenar la creciente práctica de conductores que modifican o tapan las placas de sus vehículos para eludir los controles de tránsito, como los radares, y evitar las multas correspondientes . Esta práctica no solo dificulta la correcta identificación de los vehículos, sino que también está asociada a comportamientos peligrosos en las vías, como el exceso de velocidad y maniobras arriesgadas que ponen en riesgo la seguridad vial.

Según el diputado, este tipo de conductas no solo generan una ventaja para quienes no cumplen con las normativas, sino que también afectan la equidad en las sanciones, pues quienes respetan las leyes ven sus esfuerzos en desventaja frente a aquellos que modifican sus matrículas de forma intencional para evadir la detección. En sus palabras: “El que tapa una matrícula lo hace para no ser identificado, como si estuviera cubriéndose la cara con un pasamontañas.”