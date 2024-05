"Tienen el concepto de la libertad de llevarse todo puesto": Orsi durísimo con Delgado por el spot denunciado

"Lo que hacen los partidos en estas instancias es convocar a actividades. Un spot publicitario como hicieron el que hicieron ahora nunca se vio . Pasa que tienen un concepto de la libertad bastante particular que es llevarse todo puesto . Y como no hay sanción lo que hay es impunidad ", aseguró Orsi este jueves en rueda de prensa.

Según Orsi, para que haya sanciones se tiene que "rever el peso que tiene la Corte Electoral" . "Si no está como un florero, hay normativa y hacemos lo que queremos...yo qué sé", agregó.

En cuanto a la denuncia que presentó el Frente Amplio ante la Corte Electoral, señaló que la apoya pero que "no va a tener mucho efecto". "El efecto es que va a mirar todo el mundo a ver que pasó, porque no se les mueve un pelo", disparó. "Le hace daño al sistema. Hay normas establecidas y no las cumplís... y desde el gobierno encima", criticó.