Los argumentos del Frente Amplio para denunciar a Álvaro Delgado en la Corte Electoral por "violar la veda"

"No se puede decir que no nos gusta el contenido de un spot. No. El spot viola la ley electoral, que no tiene sanción, pero sí tiene que saber la gente que Delgado y su equipo está violentando la ley electoral probablemente mal asesorado por (Roberto) Lafluf. Se tiene que hacer cargo, no se puede decir que es un problema de contenido", había dicho Pereira, el lunes en rueda de prensa.

"Es increíble la cantidad de miles de dólares que están gastando", aseguró.

El primer artículo de la legislación sobre la regulación de la publicidad de campañas electorales establece que este tipo de publicidad puede iniciar "a partir de treinta días para las elecciones internas".

Desde el comando de Álvaro Delgado niegan haber violado la veda

Desde el comando de Delgado dijeron a El Observador que está dentro de las excepciones previstas por la ley y que –a diferencia de otros– decidieron concentrar las salidas en difundir tres eventos específicos: el lanzamiento de la candidatura, la presentación del programa y la descarga. El aviso se encuadra en este último, ya que invita a bajarlo de internet.

"Que al final me digas que tenés que entrar a una web para descargar no se qué cosa, es un abuso", sentenció Pereira.

El citado video dura poco menos de cinco minutos y tiene referencias a la campaña electoral que ganó Luis Lacalle Pou en 2019, como también a la actual Presidencia.

En el video se destacan acciones del gobierno como el Proyecto Arazatí, la reforma educativa, la reforma de la seguridad social y el manejo de la pandemia de Coronavirus, entre otros temas.

Este el spot de Álvaro Delgado que generó la denuncia del Frente Amplio en la Corte Electoral