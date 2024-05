El Frente Amplio presentó denuncia contra Delgado en la Corte Electoral por "violar ley electoral"

El presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira , dijo que "bajo su punto de vista" Delgado y otros precandidatos violaron la ley electoral con spots que no cumplen con la normativa que está establecida.

Además, agregó que la ley "fue pensada" para evitar desventajas, logrando que la campaña estuviera "ceñida a un tiempo prudente" y así "racionalizar la campañas electoral" permitiendo que el electorado no se agote.

"Vulnerar porque no se tiene plata, que no se dice de dónde se saca, campañas de este tipo me parece muy desacertado", comentó.