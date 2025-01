Tras aumento de casos de psitacosis en Entre Ríos, advierten en Uruguay por la bacteria que transmiten las aves

Embed - Ministerio de Salud Pública on Instagram: "COMUNICADO | La psitacosis es una enfermedad causada por una bacteria denominada Chlamydia psitacci que se encuentra en las secreciones oculares, nasales y excremento de aves infectadas. La enfermedad se adquiere al inhalar el polvo generado por la desecación de las secreciones y el excremento de aves infectadas, cotorras y loros (psitácidas) y con menor frecuencia por palomas o aves de corral. Si bien suele ser una enfermedad leve o moderada, puede ser grave especialmente para los adultos mayores que no reciben tratamiento. Los síntomas más frecuentes son la fiebre o escalofríos, dolor de cabeza, erupciones, dolores musculares, tos seca, fatiga y dificultad para respirar. Los propietarios de aves, veterinarios y otros trabajadores en contacto con aves domésticas o de corral (empleados de tiendas de mascotas, personal de plantas de procesamiento de carne de ave, personal de zoológicos, etc.) y las embarazadas son los que tienen mayor riesgo de contraer esta enfermedad. El manejo responsable de estos animales es la mejor prevención. Accedé a las recomendaciones sobre prevención de la psitacosis en la sección de comunicados por el link de la bio."

