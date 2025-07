Un entramado que incluye transferencias desde la Federación Venezolana de Fútbol y de paraísos fiscales puso a Boston River en la mira de la Fiscalía de Lavado

El reporte realizado por la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas (Brigada Antidrogas) para el fiscal del caso, el titular de Lavado de Activos Enrique Rodríguez, al que accedió El Observador y del que informó Búsqueda este lunes, menciona entre las transferencias sospechosas dos entregas por US$ 210.000 y US$ 207.400, que fueron recibidas el 13 de marzo y el 16 de abril de 2019 por el cambio Brimar (Akumal SA) que es la institución financiera utilizada por Boston River, desde una cuenta del Banco Bandes Uruguay cuyo titular era la FVF.

De los estados contables de Boston River de 2019 surgió también un saldo en el rubro “préstamos" por $157.560.787, más $ 8.340.614 por intereses, de parte de la empresa Futbol Global Management SA, una sociedad registrada en Panamá cuyo titular es libanés nacionalizado venezolano Edmundo Kabchi, quien tiene el 90% de Boston River SAD mientras que el otro 10% pertenece al club.

En tanto, la otra operación sospechosa tiene que ver con transferencias desde una cuenta bancaria en Barbados hacia el Club Nacional de Fútbol los días 20 de agosto y 20 de setiembre de 2018 por más de US$ 1,2 millones y US$1 millon, respectivamente. Según señalan los investigadores en el informe elevado al fiscal, “podría corresponder a la adquisición del 90% de los derechos económicos del jugador” Christian Oliva. Sin embargo, concluyen que “no se pudo justificar claramente el origen de los fondos enviados desde Barbados”.

El próximo paso en la indagatoria es citar a declarar a la dirección policial a ocho escribanos que participaron de negocios juridicos realizados por el presidente del club Boston River así como formas de pago y origen de los fondos.

Boston River y el vínculo con la Federación de Fútbol Venezolana

Ante los investigadores de la Brigada Antidrogas que llevan adelante la investigación policial para la fiscalía, tanto la FVF como el cambio que recibió las transferencias han dado distintas versiones.

La federación venezolana entregó facturas supuestamente emitidas por el cambio por US$ 207.400 “por conceptos de servicios financieros por competencias en Sudamérica” y para los US$ 210.000 entregó una factura “por concepto de logística, transporte y hotelería de la delegación” en competición internacional.

El cambio por su parte negó haber emitido esas facturas y entregó una nota firmada por el entonces vicepresidente de Boston River SAD, Alberto Martínez, que indicaba que las operaciones correspondían a fondos provenientes de la FVF como “préstamos” para “pago de nómina”. Explicaba que mientras uqe por un lado se pagan los gastos operativos del club Boston River, otra parte de sus servicios “consiste en recibir fondos de la venta de jugadores y capitalizaciones” que son volcadas a las cuentas de la institución.

Sin hacer referencia a las facturas referenciadas por la FVF la casa de cambio informó que Martínez pidió convertir US$ 152 mil para el pago de sueldos y retirar la diferencia, emitir un cheque por US$ 40 mil a favor de Andrew Ellis; US$ 10 mil para su retiro el 17 de abril de 2019, mientras que otros US$ 40 mil debían ser transferidos a la cuenta de la Asociación Uruguaya de Fútbol con la referencia “Club Juventud (Falcon)”.

La Brigada Antidrogas citó por orden del fiscal Rodríguez al presidente de Brimar, Jorge Benito Benítez, quien declaró el 20 de marzo pasado y dijo que desde 2017 con el club y desde 2019 con la SAD actúan como “agente de pagos” y “cambio de moneda”.

Aseguró que “no existe relación comercial ni profesional entre Akumal SA y la Federación Venezolana de Fútbol” por lo que “nunca se emitió ningún tipo de factura” pero pudo existir alguna ordenanza del cliente Boston River SAD.

Al ser consultado sobre las transferencias de la FVF afirmó que la SAD lo justificó aduciendo que eran “un préstamo para hacer frente a las obligaciones como sueldos y pagos de servicios”. Cuando le mostraron las facturas por US$ 207mil y US$ 210 mil, Benítez afirmó que desconocía esas factras. “No son nuestras… No tendría sentido que se emita una factura a la Federación Venezolana de Fubtol ya que nuestro cliente es Boston River SAD”.

Por su parte, Alberto Martínez, venezolano, ex vicepresidente de Boston River y desde 2017 encargado de finanzas del club, declaró que en 2019 faltaba dinero para cubrir el pago de la nómina por lo que se lo planteó a Kabchi y a Perdomo. “Supongo que ellos gestionaron el pedido”, agregó.

Dijo que no tiene relación con la FVF pero sí con Futbol Global Management. “He realizado varias funciones de asistente y asesoría a jugadores, para la conformación de la empresa sería un gerente general”.

También declaró el 23 de junio Roberto Perdomo, presidente del club. Afirmó que no tiene ninguna relación con la FVF ni con ninguno de sus miembros. Dijo que Futbol Global Management en Uruguay es accionista desde 2021 de Boston River SAD con 90% de las acciones. “No tuve ni tengo representación alguna sobre esa sociedad y mucho menos poder”, dijo.

Agregó que “hasta 2019 y actualmente los estatutos de la SAD disponen que el presidente y vicepresidente pueden actuar en forma conjunta o indistintamente. En el 2019 la única persona de confianza de Kabchi era Martínez y las órdenes prácticamente provenían de Edmundo”.

Perdomo señaló que se enteró de las transferencias de la Federación Venezolana de Futbol después de haberlas recibido. “Me enteré ya que Akumal me llamó para decirme que Alberto Martinez tenía que firmar una declaración sobre el origen de los fondos. Yo lo que hice con Akumal fue verificar de que banco había venido, y me dijeron que había venido de un banco de Montevideo, de un banco de Uruguay. Eso es lo que recuerdo de ese momento”.

“No me llamó la atención pese a que fue la primera vez que hicieron una transferencia ellos porque Edmundo Kabchi había sido o era propietario de un equipo de Venezuela, Deportivo Táchira, además de que era representante de jugadores en Venezuela y me imagine que conocería las autoridades de la Fe-deración, eso asumi en ese momento. Además familiares de Kabchi son propietarios de equipos en Venezuela y en España”, justificó.

Con respecto al destino del dinero dijo que “se hicieron pagos de salarios, proveedores", entre otros.