Un hombre encontró un sobre con dinero luego de que robaran un Abitab: "Mi enojo más grande es por la falta de gratitud"

"Lo primero que pensé por los informativos fue 'esto debe ser plata del Abitab', guardo el paquete adentro del taller y llamo al 911", dijo.

"Llegaron los muchachos de investigaciones, mi patrón entregó el paquete y ellos llevaron el dinero de vuelta al lugar de donde yo lo saqué. Cayeron otros vehículos, después cayo un hombre con un auto particular, sacó unas fotos. En todo ese momento yo estaba haciendo un cambio de aceite. Después llegó vino una muchacha en una camioneta, que calculo yo que sería de Científica", relató.

Pedro estima que dentro de paquete habría un millón de pesos. "Era mucha plata", afirmó.

El hombre apuntó a que la policía no le haya dicho nada luego de que avisara e hiciera entrega del dinero: "No me dijeron nada, ni hola, ni gracias. En ningún momento".

"Mi enojo más grande es por la falta de gratitud. Porque hay que ser agradecido en la vida y no es fama", agregó.

Consultado sobre si los dueños del Abitab lo habían contactado, Pedro aseguró que tampoco. "A mí siempre me enseñaron a ser agradecido, ya sea que vos devuelvas un millón, dos pesos, o devuelvas algo que no es tuyo, pero por lo menos de la otra parte por educación, porque es educación, por lo menos ser agradecido".

También contó que recibió una amenaza cuando salía de su casa a llevar a su hijo a la casa de su expareja. La carta decía: "Ya sabemos quién sos, la plata era mía. Estás marcado. Sabemos que tenes un hijo", algo que Pedro considera una "broma de mal gusto".

"Yo digo que esas bromas no se pueden hacer porque hay que ponerse en el lugar de la persona que tiene un hijo. Es un niño, tiene diez años", sostuvo.

"Yo pongo de ejemplo para las personas que hacen comentarios negativos contra mí. A mí el año pasado se me rompió la heladera, estoy sin heladera, usted vio como estuvo el verano y de ahí, de esa plata podría haber comprado cien heladeras o podría haber sacado para comprar una. Y no, opté por la opción de llamar al 911 y devolver", afirmó.

"Yo quiero que la gente que habla y hace comentarios al pedo contra mí, que sea consciente y tome ese ejemplo de la vida. Porque yo podría haber hecho esas cosas para mí, pensar en mí también, pero no, devolví e hice lo que tenía que hacer", finalizó.