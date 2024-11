Socio principal de Conexión Ganadera murió tras chocar contra maquinaria de trabajo vial estacionada en Ruta 5

Ese tramo de la ruta está obstruido, lo que obligó a que el tránsito desvíe por la localidad de La Cruz.

Según el parte oficial de Caminera, la máquina se encontraba "balizada y con custodia de guardia privada".

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/exitorama/status/1862086710223331470&partner=&hide_thread=false Accidente fatal en doble vía ruta 5: conductor y único ocupante de un auto fallece tras impactar con máquina que se encuentra instalada en zona del km 115.500, utilizada la para la construcción del muro central. pic.twitter.com/UbE9ONeICz — C.W.33 RADIO FLORIDA (@exitorama) November 28, 2024

En las últimas horas se conoció la caída de República Ganadera, empresa que ofrecía inversiones en ganado a cambio de una renta fija en dólares y que se presentó a concurso de acreedores voluntario este martes.

La firma aseguró en un comunicado que busca “reestructurar” sus obligaciones y “garantizar” la continuidad operativa “asegurando el cumplimiento de los compromisos” con los acreedores.

En ese sentido, existen conversaciones avanzadas con la empresa Conexión Ganadera para poder desarrollar un plan que posibilite una solución alternativa para los inversores sin tener que llegar al concurso.

El rol de Conexión Ganadera

Por medio de un comunicado que la empresa hizo público a última hora de la tarde expresó que Conexión Ganadera “no compró, no se asoció, ni absorbió a la empresa Republica Ganadera, ajena a nosotros y competencia en el rubro, por lo tanto no realiza aporte financiero ni económico alguno en un concurso del que es completamente ajeno”.

Conexión Ganadera explicó que realizará una auditoría de la situación actual de la ganadería de República Ganadera y un plan de producción que haga “creíble” la propuesta que República Ganadera realice a sus acreedores, sin existir otro tipo de vínculo ni presente ni futuro.

“La aceptación de tal rol se realizará únicamente en el caso que la información sobre existencia de ganados y campos sea la correcta luego de realizada nuestra auditoría”, dice en otro punto.

“La colaboración ofrecida a los inversores está inspirada en colaborar con la utilidad que tiene una herramienta que hemos creado y que ha permitido a la ciudad acercarse al campo como nunca antes”, afirmó la empresa de Carrasco.

En un zoom con los inversores, los abogados Dotta y Esponda explicaron que Conexión Ganadera necesita “blindar” el modelo de negocios para que la caída de esta nueva empresa no los afecte.

Si bien insistieron en que aún la propuesta no bajó a tierra, adelantaron que va a tratarse de acuerdos de quitas y esperas, y que si bien se intentará que se respete el 100% del capital, no se puede asegurar. La solución buscará que se contemple la situación de cada inversor ya que no es lo mismo tener ganado a no tenerlo.

Los abogados hicieron hincapié en que cuanta más gente entre al acuerdo y menos gente retire el ganado será más beneficioso.