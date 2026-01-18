Un hombre tuvo que ser atendido en la Barra del Chuy tras sufrir un paro cardíaco: fue reanimado en viaje al hospital

Un hombre sufrió un paro en Rocha

Un hombre tuvo que ser atendido por guardavidas y personal de Prefectura tras sufrir un paro cardíaco en la Barra del Chuy (Rocha), informó el vocero de la Armada Nacional, Alejandro Pérez, mediante un comunicado.

Registrate gratis y seguí navegando ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Registrate

Suscribite por USD 3,45 al mes ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Suscribite

Esta nota es exclusiva para suscriptores. Accedé ahora y sin límites a toda la información. Suscribite ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí

El incidente ocurrió sobre las 12:45 horas en la parada 14 del balneario Barra del Chuy. Hasta allí se dirigió personal de Prefectura, quien junto a guardavidas se encargó de asistir a la víctima.

Inicialmente los efectivos llevaron adelante tareas de reanimación, pero al no encontrar pulso decidieron trasladar a la víctima en camioneta de Prefectura hacia el hospital del Chuy, mientras coordinaban un encuentro en ruta con una emergencia móvil.

En el traslado se sumó el apoyo de un móvil policial, que permitió un rápido pasaje entre el vehículo de Prefectura y la ambulancia, que llevó finalmente al hombre rumbo al centro médico.

Durante el viaje, la víctima finalmente logró ser reanimada y ahora se encuentra en el hospital del Chuy con un pronóstico reservado.