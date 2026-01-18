Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
22°C
muy nuboso
Lunes:
Mín  17°
Máx  20°

Siguenos en:

/ Nacional / CHUY

Un hombre tuvo que ser atendido en la Barra del Chuy tras sufrir un paro cardíaco: fue reanimado en viaje al hospital

La víctima se encuentra en el hospital del Chuy con un pronóstico reservado, informó la Armada Nacional

18 de enero 2026 - 15:31hs
Un hombre sufrió un paro en Rocha

Un hombre sufrió un paro en Rocha

Un hombre tuvo que ser atendido por guardavidas y personal de Prefectura tras sufrir un paro cardíaco en la Barra del Chuy (Rocha), informó el vocero de la Armada Nacional, Alejandro Pérez, mediante un comunicado.

El incidente ocurrió sobre las 12:45 horas en la parada 14 del balneario Barra del Chuy. Hasta allí se dirigió personal de Prefectura, quien junto a guardavidas se encargó de asistir a la víctima.

Inicialmente los efectivos llevaron adelante tareas de reanimación, pero al no encontrar pulso decidieron trasladar a la víctima en camioneta de Prefectura hacia el hospital del Chuy, mientras coordinaban un encuentro en ruta con una emergencia móvil.

Más noticias
historico presupuesto departamental de rocha, aprobado por unanimidad, establece eliminacion de impuestos
UNANIMIDAD

Histórico presupuesto departamental de Rocha, aprobado por unanimidad, establece eliminación de impuestos

Playa de Punta del Este
PLAYAS

Desde Ciudad de la Costa hasta Barra del Chuy: los niveles de contaminación del agua en cada una de las playas del este

En el traslado se sumó el apoyo de un móvil policial, que permitió un rápido pasaje entre el vehículo de Prefectura y la ambulancia, que llevó finalmente al hombre rumbo al centro médico.

Durante el viaje, la víctima finalmente logró ser reanimada y ahora se encuentra en el hospital del Chuy con un pronóstico reservado.

Temas:

hombre Chuy Rocha

Seguí leyendo

Las más leídas

Diego Aguirre
PEÑAROL

Diego Aguirre habló de la lesión de Abel Hernández contra River Plate en Peñarol y de las ausencias de Nahuel Herrera y Franco Escobar

Luis Lacalle Pou y Lucas Madrid en la Copa Río de la Plata 2026
SURF

El expresidente Luis Lacalle Pou dijo presente en la definición de la Copa Río de la Plata de surf en Montoya

Washington Aguerre
PEÑAROL

Rodolfo Catino no firmó el contrato de Washington Aguerre para "proteger" a Peñarol y pidió que se realicen cambios en algunas cláusulas

Washington Aguerre
PEÑAROL

La decisión que tomó Washington Aguerre en Peñarol luego de que no le firmaran su contrato en el club

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos