Murió la niña de dos años que había caído a una piscina en Rocha

Murió niña que había caído en piscina Pixabay.

Murió en las últimas horas la niña de dos años que había caído en una piscina en Barra del Chuy la semana pasada, confirmaron fuentes de la Jefatura de Policía de Rocha a El Observador.

La menor, de nacionalidad uruguaya, se encontraba con su familia cuando en cierto momento cayó al agua. Tras algunos minutos, la niña fue rescatada y trasladada de urgencias al Hospital del Chuy.

Luego de esto, la menor fue derivada a una mutualista de Maldonado, donde ingresó en estado grave y con un paro cardíaco.

Ahora, y según informó en primera instancia Subrayado (Canal 10), tras permanecer varios días internada, la menor falleció.

Las actuaciones en el caso, al tratarse de un hecho que tuvo lugar en territorio brasileño, habían sido llevadas adelante por la Policía de Brasil.