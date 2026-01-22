Una pasajera de Cutcsa fue herida en una pierna en el barrio Ituzaingó: investigan si se trató de una bala perdida

El ómnibus que recibió el disparo Foto: captura Subrayado

Una pasajera de ómnibus, que circulaba en el barrio Ituzaingó, fue herida en una pierna e investigan si se trató de una bala perdida.

El caso –informado inicialmente por Subrayado– se produjo al mismo tiempo que la Policía recibía una denuncia de disparos a pocas cuadras del lugar.

Al llegar, los vecinos declararon no haber escuchado ni visto nada, pero los policías encontraron 22 vainas de 9 milímetros y 2 municiones sin percutir, según la información policial a la que accedió El Observador.

La mujer herida en el ómnibus, en tanto, fue trasladada al Hospital Pasteur donde se diagnosticó la herida de bala con entrada y salida, sin gravedad.

Según indicó Subrayado, la mujer no quiso hacer la denuncia.