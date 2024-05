"Universo paralelo": la canción que le dedicó Delgado a Orsi por sus críticas al gobierno

"Los datos, no los relatos, son uno solo y la verdad que a mí me duele como uruguayo. Me preocupa y me duele como uruguayo que candidatos que pretenden ser presidentes no estén dispuestos a reconocer logros del país, obviamente asignados a un gobierno. Pero lo que importa no es quién lo hace sino el efecto que tiene en la gente, no están dispuestos a reconocer cosas que para la gente son beneficiosas", criticó.

En ese sentido, destacó una baja en los niveles de inflación, que sostuvo están en "menos de la mitad" comparados con 2019.

Luego dijo que el Frente Amplio se ha "dedicado a decir mentiras", pero que se convirtió en el "pastor mentiroso".

WhatsApp Image 2024-05-22 at 19.53.33.jpeg

"La gente no cree. Para que te confíen el voto tenés que tener confiabilidad y trazabilidad. Nosotros damos certidumbres", apuntó.

También se refirió a los referentes de seguridad que presentó Orsi, con el exdirector de la Policía Nacional Mario Layera y el exdirector de Convivencia Gustavo Leal como principales exponentes.

"Los mariscales del fracaso le llamaba (Jorge) Larrañaga. Layera y Leal son el equipo de seguridad que tendría Orsi si es presidente. Por eso es tan importante ir a fondo en el tema de la seguridad", dijo.