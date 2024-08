UPM volvió a contaminar el arroyo Sauce y se lo ocultó a Ambiente por varios días: ministerio evalúa sancionar nuevamente a la empresa

Aseguran que el derrame no fue "de entidad" y "no es comparable" con el anterior , en referencia al derrame de soda cáustica que se produjo en agosto del año pasado en la misma planta.

En este caso, sostienen que el hecho fue "puntual" y se logró normalizar la situación "en menos de 24 horas".

No obstante, en un informe realizado el 28 de junio, Ambiente denunció que UPM no notificó "la contingencia ambiental en forma inmediata como correspondía" e informó la situación ocho días después de lo sucedido justamente porque entendía que no existieron "efectos negativos sobre el ambiente".

Además, criticaron que el informe preliminar que presentó la compañía finlandesa tiene "indefiniciones y faltantes de información de particular relevancia" para evaluar las causas del derrame, el "alcance" de "las áreas y las instalaciones afectadas" y "la pertinencia de las acciones que la empresa ha adoptado" y las que debe ejecutar en un futuro.

"La extensión del impacto alcanzó a todo el arroyo Sauce aguas abajo del sitio donde se produjo el derrame, y el efecto sobre la conductividad fue incluso detectable en la laguna en la que desemboca el arroyo previo al río Negro", marcaron desde la cartera.

Para el ministerio UPM incumplió la normativa del Plan de Gestión Ambiental de Operación (PGA-O) en dos causales: el primero, no informar sobre la contaminación "de manera inmediata al suceso".

En segundo lugar, Ambiente marcó que el derrame se debió a "un apartamiento de la operación normal del pozo de bombeo a partir del 15 de junio", en la que se "interrumpió la normal operación del pozo procediendo a almacenar lixiviado dentro del mismo" hasta alcanzar "muy elevados niveles" que "provocaron la falla en el sistema de conducción aguas arriba del mismo".

En el segundo informe marcaron que los niveles de pH del agua volvieron a sus niveles normales en dos días, y que por "la acotada duración y la rápida reversibilidad del impacto generado" no corresponde calificar al derrame como una "afectación grave sobre el ambiente".

Ambiente enfatizó que las faltas "han de ser consideradas graves", por no comunicar sobre el accidente a tiempo y "por la reiteración a un incumplimiento a la pauta de operación prevista, atento a lo ocurrido en agosto de 2023 que derivó en la contingencia de anterior derrame hacia el arroyo Sauce".

Por esto, la cartera recomienda sancionar a UPM por un total de 4.500 unidades reajustables, algo más de 190.000 dólares.