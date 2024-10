"Vamos a pelear": Andrés Ojeda presentó un nuevo spot, ahora desde un cuadrilátero de boxeo

El candidato a la Presidencia por el Partido Colorado, Andrés Ojeda , volvió a sorprender con un particular spot que, en este caso, lo muestra en un cuadrilátero de boxeo desde donde señala cuáles serán sus peleas .

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/AndresOjedaOk/status/1844488373073027257&partner=&hide_thread=false Vamos a pelear contra la inseguridad y el narco tráfico.

Vamos a pelear por mejor salud mental.

Vamos a pelear por más oportunidades.

Vamos a pelear por el Uruguay que nos debemos! pic.twitter.com/ko1F2zQgcD — Andrés Ojeda (@AndresOjedaOk) October 10, 2024

El 10 de setiembre Ojeda publicó un spot donde también se lo veía haciendo ejercicio en el gimnasio y respondiendo preguntas personales, como qué película o qué música le gusta o de qué signo es.

Mientras trabaja su musculatura cuenta que es de Malvín, que estudió derecho y después derecho penal, que es "muy de capricornio", que la película que elige para este momento es 300, que tuvo una banda llamada Garage, que está pensando "seriamente" en adoptar una mascota, que su vida es "política 24/7 y algo de gimnasio", que su familia es su "cable a tierra" y que tiene fe y se tiene "mucha fe".

Días después, el 13, reveló que decidieron hacer "algo distinto" en una campaña que está "super fría".

"No es la primera vez que ocurre", dijo en entrevista con Arriba Gente (Canal 10) y agregó: "De hecho, si te fijas, en todas las campañas hay este estilo de cosas".

"Es lo más común del mundo que a nosotros nos hagan preguntas personales constantemente en las entrevistas, de hecho las entrevistas más cliqueadas por la gente tienen que ver más con preguntas de tipo personal que con posiciones políticas", aseveró el candidato.

Según Ojeda, decidieron hacer "algo distinto" a lo que venía planteado en la campaña, aunque reconoció que "nunca" se imaginó que fuera a tener "la repercusión que terminó teniendo".

Además, el candidato recordó que publicaron otro spot de respuestas más "rápidas" con un tono "un poquito más político" que "obviamente" no tuvo la misma repercusión.

Para el colorado la campaña hasta ahora estaba siendo "super fría". "Yo veo a la gente en otra, con cero atención en lo que tiene que ver con su decisión de este 27 de octubre".

En este sentido, Ojeda consideró que lo que venían haciendo hasta el momento "no estaba capando la atención" del público, algo que no es "nada novedoso".

"Lo novedoso es el contenido, pero el estilo donde se habla de cosas personales, se cuenta quién es uno más allá de lo que la gente está acostumbrada a ver, no es nada nuevo, ni se inventó acá. Lo hemos visto en un millón de campañas", aseguró.

Consultado por los memes que se han generado a raíz del spot, Ojeda dijo que a él le "divierten" mucho. "Creo que son la viva prueba de que esto generó interacción e interés", dijo.

"Las campañas en Uruguay de junio a octubre terminan siendo, en términos estándar, una suerte de examen para el círculo rojo (el público informado)", afirmó.

Según Ojeda, ese público informado que está concentrado en la política no representa a la "mayoría de la gente" ya que, por ejemplo, "en la mayoría de las sociedades occidentales" ese población informada representa al "5 o 10%" del total. "Todo el resto tiene la cabeza en otras cosas", aseguró el candidato colorado.

"Cuando uno camina en Uruguay se empieza a dar cuenta que esas otras cosas (que no refieran a la política) son bastante importantes. Llegar a fin de mes, vivir tranquilo, de repente comprar para comprar una moto, un auto, viajar con la familia, todas cosas del día a día. Y por eso me di cuenta que había temas que de repente no son de la agenda habitual, pero que son muy importantes, por ejemplo la salud mental", mencionó.

"Si esto que hicimos, generó interés, alguien nos googleo y tres personas leyeron parte de nuestra propuesta está cumplido", dijo y añadió que lo que hicieron trajo "interés a una campaña que no lo tenía".

"Estoy seguro de que si la gente lee nuestro programa de gobierno, no hay manera de que no nos vote. Ahora, el desafío de llegarle a un público que tiene los intereses en otro lugar y presta su tiempo a otras cosas, es nuestro", dijo y mencionó que el no tiene problema en decir que "tienen que intentar estrategias novedosas para llegarle a un público despolitizado".

"Qué está despolitizado porque la política se le alejó porque no supo acompañar los cambios y los tiempos de sus intereses", cerró.