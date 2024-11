Voto Buquebus, movidas en Montevideo y preocupación por los caídos

Embed - Voto buque, movidas en Montevideo y preocupación por los caídos

Salen traslados

Como la elección se define voto a voto, los dos bloques están preocupados por no perder ninguno. Y algunas de esas adhesiones pueden llegar desde el otro lado del Río de la Plata. Por eso los partidos ya empezaron a promocionar descuentos para aquellos que quieran venir desde Buenos Aires.

La coalición hizo un acto este martes en la capital argentina con Valeria Ripoll como principal vocera y dio tiempo hasta este jueves para aquellos que quieran anotarse para tener un descuento en el pasaje. El Frente Amplio, por su parte, promociona en su página web descuentos de hasta el 80% en el traslado. El ida y vuelta por Colonia queda en $ 1.455.

Frente Amplio y coalición buenos aires .jpeg

¿Y el interior?

El FA también está promocionando descuentos en traslados al interior del país. Es una práctica que también implementaron para las elecciones nacionales y que ahora repiten: 50% de descuento para adherentes que tengan que votar en el interior. Los frenteamplistas tienen tiempo hasta el 20 de noviembre para anotarse en la sede partidaria.

Buscan recortar en la capital

Montevideo es un bastión del Frente Amplio y en la coalición lo saben. Por eso, Delgado le pidió a Álvaro Viviano que le “esté arriba” y coordine acciones específicas para la capital durante estos quince días. El objetivo no es ganar sino acortar la distancia.

Tras el timbrazo, la coalición hará este fin de semana una movida en 500 puntos. La idea es agruparse, repartir listas y pedir el voto por la fórmula del Partido Nacional.

A esta movida se sumarán caminatas de dirigentes por avenidas concurridas y ferias barriales, reuniones en “puntos referenciales” y actos zonales. “En una elección voto a voto, cualquier descuido es fatal”, nos dijo Viviano, que también quedó encargado de la organización y el reparto de listas durante la jornada del balotaje.

Preocupación por “los caídos”

En Cabildo Abierto preocupa que varios dirigentes que no lograron llegar al Parlamento no están militando de cara al balotaje como lo hicieron para octubre. Muchos diputados, sobre todo del interior, que no llegaron a los votos para renovar su banca ya comenzaron a volver a sus actividades en el sector privado y solo participan de eventos puntuales de la coalición pero no hacen barriadas ni reparten listas.

Incluso, lamentan en Cabildo Abierto, algunos ni siquiera contestan los llamados. El liderazgo de Manini, cuestionado tras la votación del 27 de octubre, y las divisiones internas que quedaron expuestas durante la campaña complican la unidad partidaria de cara al 24 de noviembre.

El bajo entusiasmo no solo es un tema en Cabildo Abierto. En otros partidos de la coalición, salvo para los blancos, tampoco los dirigentes tienen tantos estímulos para mantener la militancia activa. Muchos ya ganaron (o perdieron) sus bancas y eso hace que no se muestren tan activos estos días.

Guido Manini Ríos durante su discurso en el búnker de Cabildo Abierto Foto: Campaña Manini Presidente

Liderazgo disputado

Como ya te contamos, Andrés Ojeda y Pedro Bordaberry tienen una disputa silenciosa por el liderazgo del Partido Colorado.

Tras la elección de octubre, los dos se proclamaron ganadores: Ojeda porque el sublema Unir para crecer fue el más votado y Bordaberry porque ganó la mayoría de las bancas coloradas en el Parlamento.

La disputa ahora se arrastra a la fecha de la elección del nuevo Comité Ejecutivo Nacional (CEN), que designará al secretario general. El candidato quiere que sea el fin de semana después del balotaje, pero los de Vamos Uruguay dicen que no hay apuro. Como la lista 10 tiene mayoría en el actual CEN, puede manejar los tiempos. Ojeda quiere ser el secretario general.

Bordaberry Ojeda.jpg Redes sociales

Ahora no

A mediados de mayo la Corte Electoral recibió una denuncia del Frente Amplio por un spot de Álvaro Delgado emitido antes de que se habilitara la publicidad electoral en televisión. Fernando Pereira fue hasta la Corte Electoral para señalar al candidato blanco.

Sin embargo, seis meses después de esa denuncia –y a una semana y media del balotaje– la Corte Electoral todavía no se pronunció y sus ministros estiman que no lo harán antes del 24 de noviembre.

El ida y vuelta entre la Ursec y la Corte Electoral fue bastante insólito. En la primera respuesta, tras el pedido de información de la Corte, el organismo que regula las comunicaciones respondió con preguntas y en la segunda mandó información incompleta. En la tercera, que parece es la vencida, la información es correcta pero los ministros no lo tratarán hasta después del balotaje.