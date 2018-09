"Algunas mejoras no tienen costo más que el cambio de mentalidad"

Por Victoria Balsas

"El activo confianza es un valor cada vez más sensible, hoy los consumidores no le compran a una empresa en la que no creen”, subraya con firmeza Daniel Laino, el presidente de Deres, al hablar de lo que considera es el nuevo “patrón oro” de la economía, además de ser la clave para el desarrollo sostenible cada vez más buscado a nivel global. Laino destaca la importancia de los 17 objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y del rol que ocupa Deres, la organización que preside, en el proceso de promoverlos en Uruguay. Son objetivos adoptados por líderes mundiales en una cumbre histórica de las Naciones Unidas y entraron en vigor el 1º de enero del 2016.

¿Qué implica el concepto de Desarrollo Sostenible?



Tiene que ver con cómo yo cumplo y hago lo que me toca pero a la vez me preocupo por mi entorno, primero evitando generar efectos negativos y en una segunda etapa, creando nuevos efectos positivos. Hoy, la tendencia en el mundo es que las empresas tienen un rol activo al involucrarse en el desarrollo de las sociedades donde operan.

¿Cuál es la diferencia de la lógica del desarrollo sostenible con el concepto de Responsabilidad Social Empresarial (RSE)?



No es un cambio, es un paso hacia adelante. Las empresas están escuchando a la sociedad, es una lógica de triples resultados: me importa generar retorno para los accionistas pero también me importan los asuntos que tienen que ver con mi gente y con mi comunidad.



La RSE es una lógica mucho más abierta, los ODS por el contrario son objetivos medibles, que permiten a las empresas pensar de una manera ordenada y estructurada, además de rendir cuentas de una manera transparente y confiable. Una empresa va a poder decir “trabajo para reducir la pobreza” y otra la va a poder responder “mostrame qué hiciste”.



Por ejemplo, en una empresa como la mía que es de servicios, el impacto en el medio ambiente es muy bajo, pero sí puede generar impacto al promover temas como la educación, género, discapacidad, derechos humanos, discriminación o cualquier otro que cumpla con los objetivos de los ODS.

¿Qué temáticas específicas se abarcan?



El mundo está cambiando a una velocidad acelerada hay desafíos muy grandes que vienen desde la tecnología y la robótica, pero también hay desafíos históricos como reducir la pobreza, la falta de salud, la brecha de género, trabajar por una institucionalidad sólida y transparente, mejorar el acceso a la educación, disminuir la discriminación en materia de discapacidad o diversidad sexual, entre otras problemáticas sociales y ambientales.

¿A qué responde este cambio de enfoque para el desarrollo?



Tiene que ver con el mundo donde vivimos donde todo es más transparente. La sociedad nos está diciendo: “no solo quiero que te portes bien y seas honesto sino que mejores la sociedad en la que operas. Quiero que reduzcas tu huella de carbono, quiero que minimices al máximo la contaminación, que produzcas y que al final del día no solo te beneficies vos”.



El activo confianza es un valor cada vez más sensible. La gente no elige productos hechos por infantes, o a una empresa que no tiene comportamientos éticos con su personal. Los consumidores somos cada vez más exigentes.



Utilizando la lógica del desarrollo sostenible las empresas deberán, primero, mirar para adentro y encontrar dónde mejorar sus acciones según su quehacer cotidiano y segundo, deberán considerar lo que pueden hacer para afuera.

¿Invierten en esta línea las empresas en este momento recesivo?



No solo es un asunto de inversión, hay asuntos que tienen costo cero. La preocupación por la reducción de las inequidades dentro de la organización es un tema que no tiene costo más que el cambio de mentalidad. Por ejemplo, cuando selecciono personal para trabajar en mi empresa: ¿estoy atento a no tener discriminación de género? ¿Estoy atento a que un puesto puede ocuparlo una persona con discapacidad o lo descarto?

¿Cuáles acciones podemos ver de las empresas uruguayas?



Si mirás lo que hacen muchas empresas socias de Deres es bastante más que ser responsables. Es ponerse temas al hombro y salir hacia adelante. No quiero entrar en compromisos ya que son muchas las empresas que están generando acciones pero puedo contar que hace un mes se presentó una guía de inclusión de personas con discapacidad en el Parlamento, como resultado de un grupo de empresas que trabajan en la temática y han generado un conocimiento relevante que querían hacer público.

¿Cómo colabora Deres en este proceso?



A partir de un compromiso global que la OPP firmó con las Naciones Unidas, donde se compromete a reportar la evolución de los ODS en el país, Deres cumple la función de reportar lo que está haciendo el sector privado.



Además ayudamos a las empresas a planificar estos cambios. A través de conferencias ponemos el tema sobre la mesa además de motivar a las empresas a evolucionar en esta línea.

¿Cómo se lleva a cabo el reporte?



En Uruguay se está trabajando para contar con un sistema que informe los avances. Ya estamos trabajando con la Agencia Nacional de Desarrollo (ANDE) en esta línea.

Se va a generar un sistema de reconocimiento para las empresas. Aún se está definiendo una metodología para el proceso.

PERFIL

Daniel Laino, presidente de DERES y Socio Director en Improfit

Edad: 49 años

Familia: dos hijas

Le encanta: leer, viajar por carretera