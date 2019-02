ChauNetflix: el rechazo de los usuarios por la posible emisión de la serie de Jorge Lanata

El periodista argentino Jorge Lanata está preproduciendo una miniserie que se llamará "Codicia" y será de dos temporadas. Según afirmó en una conferencia de prensa, tendrá "70% de ficción y 30% de documental".

La producción unirá dos historias recientes: la "Ruta del dinero K", una historia que comenzó en 2013 cuando el periodista reveló en su programa "Periodismo para todos" que el empresario Lázaro Báez, amigo de Cristina y de Néstor Kirchner, sacó del país 55 millones de euros y los transfirió al exterior por fuera del sistema legal; y los "Cuadernos de las coimas", una investigación realizada por el periodista Diego Cabot, del diario La Nación, sobre ocho cuadernos en los que el chofer del antes número dos del Ministerio de Planificación registró presuntos retiros y entregas de bolsos con dinero entre 2005 y 2015.

Ante el rumor de que la serie se emitiría en Netflix, los usuarios de Twitter acusaron a la plataforma de streaming de intercerder en la política argentina -que tendrá elecciones presidenciales este año-, reaccionaron con un boicot a la compañía y amenazaron con dar de baja sus cuentas mediante el hashtag #ChauNetflix si la plataforma da espacio a la serie.

Por su parte, Netflix respondió a los usuarios mediante un tuit en el que señaló que "Netflix no estuvo ni está involucrado de ninguna forma en Codicia del Sr. Lanata", y propone un nuevo hashtag: #HolaFalsoRumor

Hey. Para evitar malos entendidos, Netflix no estuvo ni está involucrado de ninguna forma en Codicia del Sr. Lanata. No crean todo lo que leen. En lugar de #ChauNetflix, #HolaFalsoRumor — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) February 6, 2019

Netflix afirmó además que "nunca dijeron que la iban a subir" a la plataforma y confirmó -mediante un GIF- que no la emitirán.

"Me llama la atención que les dé tanto miedo una miniserie, más miedo debió darles la realidad cuando todo esto pasó", dijo Lanata en su programa radial "Lanata sin filtro" y desmitió que "Codicia" se fuera a emitir en Netflix. "Todavía no se sabe qué canal lo va a difundir. La prensa está dando por descontado que es Netflix, pero no está nada arreglado", aseguró.