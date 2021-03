"Chicos, háganle caso a sus padres, no son invencibles": el doloroso pedido del padre de una joven baleada en Córdoba

Todo sucedió el domingo en la madrugada. Tiziana Montero, de 16 años, regresaba a su casa del barrio Ciudad Evita en la ciudad de Córdoba, Argentina, después de ir a una fiesta. Y un segundo, en un instante fatídico, su vida, la de su familia, la de este padre sin consuelo, dio un vuelco sin retorno

Tiziana estaba en la puerta de su casa, con su exnovio, quien había tenido una discusión en la fiesta con otro joven. Y ese otro joven apareció, de repente tras ellos, en una moto en compañía de una chica. Y fue ésta la que sacó un arma y disparó, al parecer contra el exnovio de Tiziana pero la bala fue hacia la joven de 16 años: el impacto perforó su frente y quedó alojado en su cerebro.

La joven fue trasladada al Hospital de Urgencias de Córdoa capital. Puede morir o vivir, pero quedar en estado vegetativo, según cuenta La Voz e Córdoba

Gabirel Montero, el padre de la chica, de 43 años, solo hayó algo de consuelo al grabar un video en el que llora y lamenta la suerte desgraciada de su hija, pero va más allá y les pide, casi les ruega a los jóvenes, que sepan divertirse.

Con la voz quebrada, la mirada huidiza, Montero cuenta el episodio donde su hija fue herida, los derrames que ocasionó la bala y el pronóstico de los médicos: "ellos dicen que ella no va a salir".

- Mi hija tiene 16 años, todo por delante, y se pasa la mano por el rostro para secarse las lágrimas.

Montero explica que ese infortunado hecho lo llevó a hacer este video: "Chicos: háganle caso a sus padres. Cuando su papá les dice que algo es malo o algo es negativo... no crean que son invencibles y que nada les va a pasar. Hoy nos toca a nosotros y a nuestra familia estar sufriendo toda esta cuestión, con nuestra hija internada. Y que los médicos nos digan que no va a vivir, porque así nos dicen".

El hombre casi no puede seguir su relato y llora.

- Es durísimo, pero quiero tratar de llegar a algunos de ustedes y que hagan caso. Está complicada esta cuestión de salir, hoy en día ustedes se divierten diferente.Tienen un concepto totalmente errado de lo que es divertirse. Si no hay alcohol, o no corren drogas, o no hay peleas, para ustedes no es diversión. Ustedes, cuando salen a divertirse, su papá, su mamá o sus hermanos, capaz que no duermen esperando que vuelvan.

Y cuenta que si le manda un mensaje, es un "papá gruñon, porque así lo manejan".

Vuelve a llorar, Se recompone, insiste a los jóvenes en que le gan caso a sus padres. "Los queremos todos los días en casa".

Y el llanto, al final, lo vence.